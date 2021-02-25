دفع عجلة إقتصاد البلد ورفد الناتج المحلي وخلق الفرص الإستثمارية من أجل تنويع الأيرادات

مدير عام الشركة العامة للنقل البري يتحدث للصباح الجديد

البصرة – سعدي السند :

من أجل استدامة المنتج الزراعي المحلي .. الأسطول البري ينقل (13400) طن من الأسمدة الزراعية

إستطاع اسطول الشركة العامة للنقل البري / إحدى تشكيلات وزارة النقل للفترة من الأول من شهر شباط الجاري ولغاية الحادي والعشرين منه نقل (13400) طنا من مادة الأسمدة الزراعية وبتنفيذ (321) نقلة من معمل أسمدة خور الزبير في محافظة البصرة الى محافظات العراق كافة ، ضمن العقد المبرم مع وزارة الزراعة.

الأسطول البري ينقل (13400) طنا من الأسمدة الزراعية

وقال مدير عام الشركة العامة للنقل البري مرتضى كريم الشحماني انه بناءً على توجيهات وزير النقل المستمرة بضرورة تحقيق الاستدامة الزراعية وتوفير الأمن الغذائي للشعب العراقي في ظل ظروف جائحة كورونا ، فإن شاحناتنا استمرت في إنجاز المهام الموكلة إليها خلال أيام الحظر الشامل الذي أقرته خلية الأزمة وإتمام عملية نقل الأسمدة وفق المحاور المحددة ، من أجل ضمان الإكتفاء الذاتي ورفد السوق المحلية من أغلب محاصيل السلة الغذائية

ومن الجدير بالذكر فأن الشركة العامة للنقل البري تعمل على خلق الفرص الإستثمارية من أجل تنويع إيراداتها وتعزيز النمو الإقتصادي للبلد وأزدهاره.

ادارة الجودة نهج تطوير الادارة والقوى العاملة

وترأس مدير عام الشركة العامة للنقل البري رئيس مجلس الادارة اجتماعاً ضَمّ مدراء الاقسام ومسؤول شعبة الجودة لتقييم النظام واستعراض واقع العمل وما تم تحقيقه في الشركة للمواصفة الدولية

ISO 9001:2015

المدير العام قال بهذا الصدد إن ادارة الجودة هي نهج تطوير الادارة والقوى العاملة والانشطة التي تم تنفيذها من أجل تلبية طلبات العملاء في تقديم الخدمة من خلال توفير الهدف والاجماع في نهج النظام وبمشاركة جميع الموظفين بما في ذلك الادارة العليا ، مؤكداً على حرص وزير النقل على اعتماد نظام ادارة الجودة (الآيزو) في تشكيلات الوزارة كافة.

من جانبه اوضح مسؤول شعبة الجودة في الشركة المهندس فراس كاظم ان مراجعة ادارة الجودة تكون نصف سنوية للوقوف على ما تحقق في المرحلة الماضية وفق نتائج التدقيق المشتملة على التحسين المستمر في تقديم الخدمة التي سبقها إنجاز التدقيق وفقآ للتوقيتات المحددة بحرفية وجهود استثنائية من قبل فريق التدقيق الداخلي‘ التي اثمرت عن زيادة الوعي لدى موظفي الشركة بأهمية تطبيق نظام الجودة واغلاق حالات عدم المطابقة شاكرآ في ذات الوقت مدراء الاقسام لتعاونهم الكبير ودورهم الفعال في حصول الشركة على شهادة الآيزو.

يذكر إن الشركة العامة للنقل البري قد منحت شهادة الجودة في منتصف شهر كانون الاول من العام المنصرم .

أسطولنا يسهم بنقل (16) ألف نقلة الشهر الماضي

وأنجز أسطولنا أعمال شهر كانون الثاني الماضي بتحقيق 16354 نقلة من الحمولات المختلفة تم نقلها بإتجاه المحافظات كافة ، وتنوعت بين الأسمدة والمعدات الكهربائية ومادة الطحين ومواد متنوعة أخرى تم نقلها لصالح عدداً الوزارات الحكومية بواقع ( 780) ألف طناً من الحمولات…

وبين الشحماني لقد أنجزت شاحنات النقل البري مهام عملها لشهر كانون الثاني الماضي بنقل (780) ألف طن من الحمولات تنوعت بين السلع والبضائع والمواد والمعدات المختلفة التي تم نقلها من موانئ البصرة الى المحافظات الوسطى والشمالية إضافة الى المناقلات الداخلية بواقع ( 16354) نقلة.

وقد أسهم أسطول النقل البري بتحقيق ( 85) نقلة من المواد والمعدات الكهربائية المختلفة بحمولة بلغت أكثر من ( 2) ألفي طناً ، بالأضافة الى أكثر من (23) ألف طنـاً من الأسمدة تم نقلها من معمل أسمدة خور الزبير في البصرة لصالح وزارة الزراعة بواقع (562) نقلة ، فيما تم نقل (287) ألف طناً من مادة الطحين تم نقلها بأتجاه عدداً من المحافظات الوسطى والجنوبية لصالح وزارة التجارة ، كما تم نقل مواد متنوعة بحمولة بلغت أكثر من (450) ألف طنً بواقع ( 15484) نقلة .

ويستحق رجال النقل البري كل الأشادة بعطاء أسطول الشركة وتفانيهم في نقل الحمولات وتنفيـذ العقود المبرمة كافة ونقل جميع أنواع السلع والبضائع المستوردة بما فيها المناقلات الداخلية بفضل التعاون المشترك بين جميع أقسام الشركة وفروعها المنتشرة في مدن ومحافظات العراق