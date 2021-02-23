كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.. أنشطة وفعاليات متنوعة للأرتقاء بالمسيرة العلمية

البصرة ـ سعدي السند:

يواصل مكتب “الصباح الجديد” في البصرة متابعة أنشطة وفعاليات الكليات والمراكز العلمية التابعة لجامعة البصرة لتسليط الضوء على برامجها العلمية والمجتمعية .

وكانت الصباح الجديد خلال الأسبوع الماضي في زيارة عمل الى كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة البصرة .

اكتشاف مرض الزهايمر باستخدام الشبكة العصبية الالتفافية

فقد نظم قسم نظم المعلومات الحاسوبية في كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة البصرة محاضرة علميه الكترونية بعنوان اكتشاف مرض الزهايمر باستخدام الشبكة العصبية الالتفافية قدمتها طالبة الدراسات العليا فاتن سالم حنون ، حيث تضمنت المحاضرة شرحا عن كيفية بناء انموذج له القدرة على تمييز الدماغ السليم من المصاب بالزهايمر باستخدام احدى خوارزميات التعلم العميق (الشبكةالعصبية الالتفافية) التي لها القدرة على معالجة الصور وتصنيفه.

اجراء اختبارات تجريبية

وعقدت الكلية اجتماعا موسعا مع الدكتور عدي بشير عيسى مدير مركز ابن سينا للتعليم الالكتروني بحضور كل من عميد الكلية الدكتوره سلمى عبدالباقي محمود والمساعد العلمي للكليه الدكتور ميثم ابوالهيل شهيد ومدير قسم التسجيل وشؤون الطلبه التدريسي عبدالكريم حسين عبدالكريم

وتضمن الاجتماع الاتفاق على صيغة عمل ايميلات الطلبة وكيفية تحديث حسابات الطلبة واضافتهم للصفوف الدراسية، كما تم الاتفاق على اجراء اختبارات تجريبيه للمنصة خلال الايام القادمة لكي يتم اعتمادها في الفصل الدراسي الثاني

وتأتي هذه الاستعدادات تماشياً مع قرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية وعملاً بقرار وزارة التعليم العالي الاخير

بإعتماد التعليم الالكتروني واجراء الامتحانات الكترونيا نتيجة زيادة الاصابات بفايروس كورونا ودخول العراق الموجة الثانية من الاصابات

الكلية تشارك باجتماع موسع لحل مشكلات المياه

وبرعاية رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين حمادي تم عقد اجتماع موسع مع فريق مختص من محافظة البصرة لحل مشكلة المياه بالذكاء الاصطناعي

و شاركت عميد كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات الدكتوره سلمى عبد الباقي محمود ضمن فريق جامعي برئاسة مساعد رئيس الجامعة للشؤون الادارية والمالية الدكتور علي حمضي وعدد من تدريسيي الجامعة من تخصصات مختلفة في اجتماع شامل مع فريق من محافظة البصرة ومسؤولي دوائر الماء والبلديات للتباحث حول امكانية حل مشاكل المياه في المحافظة من خلال عمل برامجيات وقواعد بيانات لادارة ازمة المياه وعمل نماذج رياضية هندسية تحاكي المشاكل وتعطي تنبوءات بالحلول قبل حدوث تلك المشاكل.

وفي نهاية الاجتماع اكد رئيس الجامعة على ضرورة تظافر وتوحيد الجهود لتحسين الواقع المائي خدمة لمحافظتنا العزيزة

زيارة لمستشفى الطفل التخصصي

ونظمت كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات زيارة لمستشفى الطفل التخصصي كمبادرة تطوعية واجتماعية وانسانية للاطلاع عن كثب على احوال الاطفال المصابين بمرض السرطان والوقوف الى جانبهم.

وتضمنت الزيارة إجراء جولة في اروقة المستشفى وتقديم بعض الهدايا العينية والالعاب للاطفال الراقدين و كان في الاستقبال مدير المستشفى الدكتور أسامة عمر يوسف والمعاون الإداري عباس عبد الزهرة، وتم التطرق خلال الزياره الى دور البرامج الحاسوبية الحديثه في مساعدة الاطباء لمعالجة المرضى وكيفية ايجاد تعاون مشترك بين الكلية والمستشفى في سبيل تطوير الواقع الطبي في المستشفيات.

واختتمت الزيارة بإشادة اطباء ومنتسبي المستشفى بهذه المبادرة الانسانية النبيلة التي تعد من الزيارات المهمة لتقديم الدعم المعنوي لهؤلاء الاطفال وتشجيعهم لكي يتغلبوا على هذا المرض ويتماثلوا بالشفاء.

وكانت الكلية قد نظمت وبحضور رئيس جامعة البصره الدكتور سعد شاهين حفلا لتكريم ألطلبه العشرة الاوائل من خريجي الكليه للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ والطلبه الاوائل على كل مرحله في قسم علوم الحاسوب وقسم نظم المعلومات الحاسوبية للدراستين الصباحيه والمسائيه في العام الدراسي المنصرم

ووزع رئيس الجامعة الدروع و الهدايا العينيه على الطلبه الاوائل تثمينا لجهودهم كما اهدت الطالبة الاولى على الكلية باسم ألطلبة جميعا باقة من الورد لرئيس الجامعة لشكره وتقديره على مشاركته لهم فرحة تخرجهم ونجاحهم وتمنياته لهم بالتفوق والنجاح في حياتهم العلميه والعمليه القادمة.

كما نظمت الكلية دورة عن الاسعافات الاولية والسلامة والاطفاء ، وتضمنت الدورة التي قدمها حيدر جابر ثلاثة محاور اساسية وهي الاسعافات الاولية ، الاطفاء والسلامة ، جائحة كورونا وكيفية التعامل معها، وتم شرح هذه المحاور خلال خمسة ايام بمشاركة عدد من اساتذة وموظفي وطلبة الكلية .

وتأتي هذه الدورة من ضمن سلسلة الدورات التي تقيمها وحدة النشاطات الطلابية في كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني قسم مركز البصرة لزيادة التوعية حول كيفية اجراء الاسعافات الاولية للحروق والجروح والنزيف والكثير من الحالات التي قد تواجة الانسان في حياته اليومية .