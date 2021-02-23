العراق يجمد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام وتوقعات عالمية بارتفاع البرمبل الى 75 دولار

الصباح الجديد ـ متابعة:

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، امس الاثنين، تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام الذي بدأ العمل عليه قبل نحو شهرين.

وقال عبدالجبار في حديث متلفز تابعته «الصباح الجديد»، إن «العراق قرر تجميد اتفاق الدفع المسبق للنفط الخام الذي كان يستهدف تعزيز إيراداته بسبب تحسن أسعار الخام واستقرار سوقه».

وأضاف وزير النفط انه «مع بداية السنة الحالية والاستقرار الاقتصادي الناتج عن استقرار أسعار النفط قررنا تجميد هذه المحاولة وتجميد هذا الخيار ولم نفعله لحد اليوم».

عالميا، رفع بنك غولدمان كوموديتيز ريسيرش الأميركي، توقعاته لسعر نفط برنت الخام إلى 75 دولاراً في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي. وذكر البنك الأميركي في بيان، أوردته وسائل إعلام غربية، أن أسعار برنت ستبلغ 70 دولارا للبرميل في الربع الثاني من العام الحالي بدلاً من 60 دولارا التي توقعها في السابق، وأن تصل إلى 75 دولارا في الربع الثالث بدلا من 65 دولارا في السابق. وعزا البنك ذلك إلى توقعات أقل للمخزونات الأميركية، وارتفاع هوامش تكلفة استئناف أنشطة المنبع وتدفقات على المضاربة. وقال «نعتقد أن استعادة التوازن بهذه الوتيرة الأسرع خلال ما كان، من المتوقع أن تكون أيام الشتاء المظلمة سيعقبها عجز آخذ في التزايد هذا الربيع في الوقت الذي سينتعش فيه الطلب بوتيرة أسرع من العرض، مما يمهد الساحة لسوق حاضرة تتسم بالشح». ويتوقع البنك الآن أن يبلغ الطلب العالمي على النفط 100 مليون برميل يوميا بحلول أواخر تموز 2021 مقابل توقعاته السابقة لآب 2021.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين إذ تثير العودة البطيئة لإنتاج الخام الأميركي الذي انخفض بفعل الطقس المتجمد مخاوف بشأن الإمدادات في الوقت الذي ينتعش