موانئ العراق تناقش فكرة انشاء مدينة خاصة لصيانة القطع البحرية

موقعها بالقرب من رصيف الخدمات في خور عبد الله

البصرة ـ سعدي السند:

تابع مكتب “الصباح الجديد” في البصرة عددا من أنشطة وفعاليات الشركة العامة لموانئ العراق بالتنسيق والتعاون مع الزميل بهاء اسماعيل عريبي مدير علاقات واعلام شركة الموانئ والزملاء في القسم .

فقد بحثت الشركة العامة لموانئ العراق مع مدراء الاقسام البحرية آلية صيانة القطع البحرية .

وقال مدير عام الشركة الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي حسب توجيهات وزير النقل تم التباحث مع مدراء الاقسام البحرية والصيانة والمسافن في الشركة حول الية تطوير صيانة القطع البحرية وان تجرى على وفق جدول زمني معد مسبقاً لايوثر على سير العمل .

كما بحث المدير العام مع المدراء فكرة انشاء مدينة خاصة لصيانة القطع البحرية بالقرب من رصيف الخدمات في خور عبد الله ، يتم إنشاؤه من قبل شركة عالمية رصينة تتم فيها صيانة القطع البحرية التابعة للشركة والجهات الأخرى محلية كانت او أجنبية .

وحث المدير العام مدراء الأقسام على ضرورة الاهتمام بالقطع البحرية وإجراء عمليات الصيانة عليها بشكل دوري على وفق جدول زمني وكذلك وجه أقسام المسافن والصناعات البحرية على أن تتم الصيانة بدقة بحيث يتم توفير المواد الاحتياطية قبل البدء بعملية الصيانة لتوفير الوقت والجهد .

هذا واجمع الحضور على حاجة الشركة لانشاء المدينة البحرية لاستيعاب العدد الكبير من القطع البحرية التابعة للشركة وإجراء عمليات الصيانة عليها ، مبينين ان هكذا مشروع سيعظم من ايرادات الشركة المالية ويجعلها تجري عمليات الصيانة بكل سلاسة ودقة .

كما بحثت الشركة العامة لموانئ العراق في اجتماع مع هيئة المنافذ الحدودية عقد في ميناء ام قصر الشمالي بهدف تنفيذ البرنامج الحكومي المتعلق بالحوكمة وانجاز الاتمتة في التعاملات الحكومية .

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور عمر الوائلي في الأجتماع ان المنافذ الحدودية ماضية في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بتطبيق البرنامج الحكومي المعد من قبل الحكومة الذي يقضي بادخال العمل الالكتروني والحوكمة في انجاز المعاملة الكمركية وانجاز برنامج الاتمتة الالكترونية في جميع المنافذ الحدودية .

من جانبه قال مدير ميناء ام قصر الشمالي رئيس مهندسين فرزدق عبدالرزاق شاركنا في اجتماع عقده رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور عمر الوائلي في ميناء ام قصر الشمالي بهدف تنفيذ البرنامج الحكومي ،

مبينا ان الميناء ماضٍ في استخدام الطرق الحديثة في انجاز الاعمال وتقديم الخدمات للزبون .

يذكر ان الاجتماع حضره مدراء موانئ ام قصر الشمالي والجنوبي وابو فلوس وخور الزبير ومدراء المنافذ الحدودية في محافظة البصرة ومدير الوكالات البحرية ومدراء الجهات الامنية العاملة في الموانئ.

ونفذت ملاكات التنوير البحري التابعة لقسم السيطرة والتوجيه البحري للشركة العامة لموانئ العراق بصحبة الساحبة الراية ، عملية قطر العوامة رقم ( 6 ) المقطوعة في قناة خور عبدالله باتجاه موانئ أم قصر لغرض اجراءات الادامة والتصليح .

وذكر المدير العام في ضوء اهمية ادامة وتأهيل العوامات البحرية في قنواتنا الملاحية فأن عمل الموانئ يجري على قدمٍ وساق في إدامة وتصليح هذه العوامات المتضررة من خلال الورش الهندسية والفنية لملاكات الشركة في التنوير البحري.

من جانبه بين مدير قسم السيطرة والتوجيه البحرية الكابتن رمزي ايشا لقد تم قطر العوامة رقم ( 6 ) المقطوعة في قناة خور عبدالله باتجاه موانئ أم قصر بعد أن تم الإبلاغ عنها من قبل محطة المرشدين ، علما ان شعبة التنوير البحرية تقوم بمرابطات دورية للقنوات الملاحية ذلك من أجل سلامة مرور السفن والناقلات التي تؤم موانئ العراق .

قرب اصدار سندات تمليك اراضي النجيبية

وأعلنت الشركة العامة لموانئ العراق عن قرب اصدار سندات تمليك طابو اراضي منطقة النجيبية ٧/ ٢٢ وذكر مدير عام الشركة ان اللجان المختصة في متابعة ملف اراضي منطقة النجيبية وصلت إلى مراحل متقدمة ،

مضيفاً انه بعد مصادقة محافظ البصرة على مخطط الإفراز بدأت بلدية البصرة وموانئ العراق بتطبيق الإفراز على أرض الواقع وبعد الانتهاء من التطبيق سيتم بعون الله اصدار السندات .

وأشار المدير العام للشركة الى ان جميع لجان ملف الأراضي وشعبة الأراضي والأملاك تعمل بروح الفريق الواحد كخلية نحل من أجل إنهاء هذا الملف الحيوي وتمليك جميع موظفينا اراضٍ تليق بهم