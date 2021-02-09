نوال الزغبي: أغنية “عقلي وقف” لا تتعارض مع أحزان لبنان

الصباح الجديد – وكالات:

احتفلت النجمة اللبنانية نوال الزغبي بنجاح أغنيتها الجديدة “عقلي وقف” التي طرحت مؤخرا باللهجة المصرية، وردت على الانتقادات الموجهة إليها بعد طرح أغنية رومانسية ومبهجة، في وقت يمر فيه الشعب اللبناني بأزمات متتالية، مؤكدة أن الشعب اللبناني “يعشق الحياة” برغم كل الصعوبات، كما كشفت عن سر احتفاظها بجمالها ورشاقتها التي ظهرت واضحة في استعراضات الكليب.

وأشارت نوال في مداخلة هاتفية طويلة مع الإعلامي عمرو أديب إلى أن كليب أغنيتها الجديدة “عقلي وقف” تأخر طرحه بسبب فيروس كورونا، وانها سجلت الاغنية على المسرح برغم مخاطر التصوير في ظل انتشار كورونا إلا أن الأمور مرت بسلام.

وأضافت تعليقا على رقص عدد كبير من الجمهور على الأغنية: “أنا أعشق الايقاعات المصرية والى الان هناك من يظن اني مصرية ويشرفني ان اكون مصرية”.

وتابعت: نزلت ألبوم من سنتين ونجح منه أغنيتان فقط لذلك أنا مهتمة بالنوعية والكيف أكثر من الكم”.

ومازح عمرو أديب نوال الزغبي بالقول: “برغم عمرك 30 أو31 لكن جميلة في الرقص والرشاقة والجمال.. ما سر محافظتك على قوامك والوجه الجميل؟”، وردت نوال ضاحكة: “أنا 28 سنة والسر في جمالي أني انام تسع ساعات لا احب السهر ولدي بشرة صحية”.

وردت نوال الزغبي على الانتقادات التي طالتها بعد طرح الكليب وسط أجواء لبنان الحزينة: “الشعب اللبناني معروف أنه يحب الحياة ونحن شعب مخطوف ومسجون في بلدنا ونمر بأصعب مرحلة في تاريخ لبنان ولكننا نحب الحياة وحتى لو كنا مفلسين لن تنتهي رغبتنا بالحياة والغناء والرقص”.

وأضافت: دور الفن في أوقات الحزن منح الجمهور طاقة إيجابية، وتجديد رغبته في الحياة.

وطرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي كليب أغنيتها الجديدة “عقلي وقف” عبر موقع اليوتيوب، والأغنية كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم. وإخراج: فادي حداد.