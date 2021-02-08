  • الإثنين , 8 فبراير 2021
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

صندوق خشب

ثقافة
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عبد الحسين رشيد العبيدي

ليس هناك مجال للشك , الصوت واضح , وقد تكرر هذا كثيرا .أدسُ رأسي تحت  اللحاف و استرق السمع .  أحاولُ سماع كل شيء وانا أقطع أنفاسي. يسود الصمت ثانية . هذا السكون  المربك هو من يجعلني يقظا.

… بعد عودة ابي  محمولا على سطح سيارة , انتقلنا , أنا وأخوتي ,الى النوم في غرفة أمي , نبادلها مشاعر اللوعة . ننام على السرير, وتفترش هي الأرض قرب دولاب الملابس . أشعر بها أحيانا ترتب الغطاء فوقنا .

تهمس لشخص ما: أخاف  عليهم من البرد .

يعلو صوتها بالنشيج ,تغلق باب الدولاب وتغط في نوم قلق.  

 ينهكني هذا العسر الذي يُحيطنا . يوقظ  الهمس المربك  فضولي , ينهشني بشراسة . لا أعلم ما الذي يجري على وجه الدقة. كنت فردا أعزل بمواجهة قبيلة من الشكوك.

مع من تتكلم أمي ؟ من يختبئ في الدولاب؟ لم تكلمه ونحن نيام ؟ ما الأمر يا ربي ؟   أسأل نفسي وأمسح دموعي .

هذه  الأحاديث  المدوية تتكرر كل ليلة. أغمض عينيّ وأحاول نسيان الأمر دون جدوى , لم اكن جاهزا ليوم كهذا.

… افتحُ باب الدولاب خلسة لأرى .لا أحد سوى بدلة معلقة في كيس من النايلون,  كان أبي يلبسها في المناسبات النادرة … أشعرُ بها تحتكُ بي , تربتُ على رأسي.

–         سألبسك  حين أكبر : قلتُ لها . 

–         أزحتها جانبا , فتحت أبواب الدولاب الأخرى , لا شيء البتة سوى ملابسنا العتيقة .  .

كنت اكبر أخوتي عندما غادر ابي ممتلئا بالروح الوطنية. أنا مثله كما تقول أمي : طويل , رفيع ,اسمر اللون بعينين سوداوين وأنف كبير ,بينما  فاطمة بيضاء , بشعر اسود طويل كأمي , التي حرّضت ملابسها السود الرجال عليها .

لم أرهُ  مذ غادر. كنا تحت مستوى منفلت من التحامل المذهبي … حفلة موت لا ينبغي لأحد عدم المشاركة فيها .لا جريمة ولا عقاب ولا احد يَشعرُ بالتأنيب .باتت ملابسنا كالحة, والذئاب  تحوم بإصرار مقيت . مرارا سمعت أمي خلسة , وأنا أتدثر بالظلام واللحاف , تهمس للمختبئ  في الدولاب ,بأنها تعبت من المراجعات لدائرة جاحدة تقدم خدماتها لعوائل العائدين بالصناديق الخشبية. ثمة ألفة قاهرة بينهما في هذا , وتواطؤ ألاّ يرد عليها .

أفضتْ له مرة: بأن أحدهم عرض عليها المساعدة , مقابل امتنان ذليل لغنيمة ممكنة .لقد تحولنا الى ضحية لسلوك أبي الحماسي. راقبتها مصعوقة من الأساليب السلسة للهيمنة . ورغم طراوة أنوثها ظلت أمي اكثر النساء استرجالا  ,.

. تحدوني رغبة في الصراخ, لكن الأنباء كتمت أنفاسي وهشمت يقيني بأشياء جمة .

سأكمل المعاملة: قالت بصوت متوعد , وبنوع من الرضا الثقيل . 

كانت تحت صلف الحب, تلعب لعبة صمود مكشوفة . نقطة ضعفها

  ملابسها السوداء … هذا البوح الليلي يمنعني من النوم . أرزح تحت وطأة شعور حقيقي بالعار . يعتريني هاجس قاهر بأن التيار أقوى من كل مقاومة, لكنها مناسبة لا تعوض لأثبت رجولتي المبكرة .كنت أعاني من كبرياء لا ترتكز على شيء, وبدون أي مرجعية اجتماعية , ورغم هلعي هناك شيء في داخلي يمتلأ بالزهو. وحين أتعبني التفكير حقنت نفسي بالأقدام. تملكتني حماسة الرجال .أزحت الغطاء ونهضتُ بقسوة عجزتُ عن إخفائها

قلتُ بنبرة متحفزة   :أنا أذهب معكِ لإكمال المعاملة .

احتضنتني وهي تغمز بروح أنثوية لاهثة لمن في الدولاب. ظلتْ تتحدثُ بالتوتر ذاته  مع ضحكة هشة ….كانت روحها تندلق نحوه بقوة قبل أن يتوارى ابي خلف الجدار الخشبي .

تكرر هذا كثيرا . الصوت واضح, وأنا أنصتُ للهمس الحميم بإحساس غامض . أشعر بخشوع روحي يعتريني أمام هذه القابلية على الإصرار.

سمعتها تهمس أمام الدولاب : أنا ذاهبة حبيبي .

  عندما تذهب سأطلب ممن يختبئ في الدولاب ان يخرج فلا فائدة من الاختباء. ندهتني .

 قالت :أحرص على أخوتك .

 كانت نفسي المنكسرة عاجزة عن الإحساس بفداحة الموقف. تأملتْ نفسها بالمرآة المعلقة على الحائط بحنق وخرجتْ .

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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