هدى جذول وامنيات التفوق في نزالات التايكواندو

بغداد ـ الصباح الجديد:

يضم المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بالتايكواندو مجموعة من اللاعبات الواعدات اللواتي يطمحن إلى تعزيز تدريباتهن والارتقاء بمؤهلاتهن الفنية باشراف المدربين الدكتور عبد الغفار جباري وحسين علي حسين وعلي صبري ومشرف المركز احمد عباس، واللاعبة هدى جذول تؤكد انها اختارت رياضة التايكواندو وانضمت إلى المركز الوطني لان هذه اللعبة تسهم في تعزيز ثقتها بنفسها وتمنحها الشجاعة والاصرار على التحدي.

تضيف اللاعبة المولودة سنة 2005، ان التدريبات تجرى بانتظام بواقع 3 وحدات اسبوعيا لايام الاحد والثلاثاء والخميس، وهنالك دعما معنويا كبيرا وتشجيعا من إدارة المركز الوطني للتايكواندو والمدربين الذين يعملون على تطوير اللاعبين وفقا لنظام متميز في التدريب الحديث والتوجيه الذي يسهم في تعزيز وتنمية مؤهلات لاعبي المركز الوطني باللعبة.

تقول ان الامنيات كبيرة في المشاركة بالبطولات والحصول على مراكز المقدمة والانضمام إلى منتخب فئة الناشئات من أجل تمثيل العراق في المحافل الخارجية، حيث يضم المركز الوطني لاعبات واعدات سيكون لهن شأن في هذه الرياضة، كما اللاعبات اللواتي انطلقن من بوابة المركز إلى الاضواء واللعب للمنتخبات الوطنية والأندية المتقدمة.هواياتها الاخرى متابعة مباريات كرة القدم وهي مشجعة لفريق الجوية محليا وبرشلونة الإسباني على الصعيد العالمي.واشارت إلى ان طموحها اكمال الجانب العلمي بتفوق ودخول كلية الشرطة.

يشار إلى ان اللاعبة هدى، هي شقيقة البطلة السابقة بالمبارزة على الكراسي في اللجنة البارالمبية وعضو اتحاد اللعبة حاليا، وفاء جذول.