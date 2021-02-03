الارجنتيني ليونيل ميسي الأعلى دخلًا في تاريخ الرياضة

ضمن قائمة ضمت رياضيين من فعاليات عدة

العواصم ـ وكالات:

أثبت التسريب الأخير لعقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، أن أسطورة البارسا هو صاحب أكبر عقد في تاريخ الرياضة العالمية.وكشف التسريب الذي نشرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن تقاضي ميسي راتبًا قدره 555 مليون يورو على مدار 4 مواسم، أو ما يعادل 673,919,105 دولار، بواقع 167 مليون دولار في الموسم الواحد.

وأوضح التسريب، أن عقد ميسي يشمل راتبًا ثابتًا وحقوق الصور الخاصة به والمتغيرات، بالإضافة إلى الضرائب التي يتعين على برشلونة دفعها.وتضمن العقد مكافأة قبول التجديد بقيمة 139,854,228 دولار، ومكافأة «ولاء» تصل قيمتها إلى 94,587,405 دولارات.

وبحسب صحيفة «صن» البريطانية، فإن ميسي يعتبر صاحب أكبر عقد في تاريخ الرياضة العالمية على الإطلاق.وجاء ترتيب أعلى 10 عقود على مستوى العالم في جميع اللعبات كالتالي:

ليونيل ميسي (نجم برشلونة) – 674 مليون دولار، ثم باتريك ماهومز (نجم كرة القدم الأمريكية) – 552 مليون دولار، ومايك تراوت (محترف البيسبول) – 468 مليون دولار، ثم كانيلو ألفاريز (ملاكم مكسيكي) – 400 مليون دولار، ونيمار دا سيلفا (نجم باريس سان جيرمان) – 382 مليون دولار، وبرايس هاربر (محترف البيسبول) – 363 مليون دولار، وجيانكارلو كروز مايكل ستانتون (محترف البيسبول) – 357 مليون دولار، وجيريت كول (محترف البيسبول) – 354 مليون دولار، وماني ماتشادو (محترف البيسبول) – 327 مليون دولار، ونولان أرينادو (محترف البيسبول) – 284 مليون دولار.

واكد جويليرمو آمور، مدير العلاقات المؤسسية بنادي برشلونة، أن البارسا يقف إلى جانب ليونيل ميسي، نجم وقائد الفريق، بعد التسريبات التي نشرتها صحيفة «الموندو» حول عقد اللاعب مع الفريق الكتالوني.

وكشف صحيفة «الموندو» أن ميسي حصل على 555 مليون يورو في غضون 4 سنوات فقط، من بينها حوالي 115 مليونا كمكافأة ولاء.وقال آمور في تصريحات أبرزتها صحيفة «سبورت»: «على ميسي التحلي بالهدوء لأن النادي يقف معه، لم أتحدث معه، لأن هذا شيء شخصي للغاية، لكننا نقف بجانبه».وأضاف «ندافع عن لاعبينا ونقف معهم، وعلى النادي أن يدافع عن نفسه تجاه هذا الأمر».

وحول ما إذا كانت هذه التسريبات ستؤثر على مستوى ميسي، أوضح آمور: «ليو لديه الكثير من الخبرة، لقد قضى العديد من السنوات، وعاش مواقف كثيرة، أحيانًا جيدة وأخرى لا، هذه هي مسيرة لاعب كرة القدم، لقد شارك في العديد من المعارك بالفعل، وأظهر اليوم أنه لا يتأثر ولا باقي الفريق».

وأتم «بقاء ميسي أو رحيله؟ لقد قال ليو إنه خلال الموسم سيكون لديه الوقت ليحسم موقفه النهائي، أتمنى أن يستمر وينهي مسيرته هنا كما بدأها، نحن مدينون له كثيرًا، وأعتقد أنه مدين أيضًا لبرشلونة، وهو الذي سيقرر مصيره خلال بضعة أشهر».