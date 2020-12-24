هيئة المشاريع تقوم بصيانة الجسر الأنبوبي في حقل مجنون

“لوك أويل” تواصل تطوير حقل غرب القرنة/2

البصرة – سعدي السند :

تابع مكتب الصباح الجديد في البصرة جانبا من أنشطة وفعاليات شركة نفط البصرة خلال الأيام الثلاثة الماضية من خلال الزملاء في اعلام الشركة .

ففي خضم الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة كورونا، تواصل شركة لوك أويل الاستثمار وبشكل مطرد في تطوير حقل (غرب_القرنة/2)، وفي هذا الأطار تعلن الشركة عن البدء بتنفيذ مشروع توسعة محطة توليد الطاقة التوربينية الغازية لمكمن مشرف والذي يتضمن تشغيل 3 مولدات توربينية غازية اضافية لتوليد الطاقة الكهربائية بأستخدام الغاز المنقى المصاحب للنفط (APG)كوقود رئيس ، حيث ستصل الطاقة الإجمالية المجهزة من المحطة الى منشآت الحقل النفطية الى (252) ميجاواط بعد أنجاز المراحل النهائية للمشروع عام 2024، أذ سيسمح أنشاء المرحلة الثانية لهذه المحطة بمضاعفة الطاقة كذلك تحسين الوضع البيئي نتيجة الانتفاع من الغاز المصاحب، كما سيوفر المشروع فرص عمل جديدة .

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع هو اكبر ثاني مشروع استثماري لشركة لوك اويل في هذا العام، حيث أطلقت الشركة في الثالث من شهر آب مشروع توسعة محطة حقن الماء الذي سيساعد أيضًا في زيادة الطاقة الإنتاجية للحقل، وبالتالي وفي خضم ازمة جائحة كورونا، فأن الحجم الإجمالي للاستثمار في تطوير حقل غرب القرنة -2 وصل الى نصف مليار دولار امريكي .

لوك أويل وبالتعاون مع وزارة النفط العراقية وشركة نفط البصرة ستواصل العمل على تطوير حقل (غرب – القرنة/2) وبذل كافة الجهود للوصول الى خطة التطوير النهائية.

الصيانة والكري لجانبي الجسر الانبوبي في حقل مجنون

كما قامت ملاكات القسم الهندسي لهيئة المشاريع بأعمال الصيانة والكري لجانبي الجسر الانبوبي لذي تم إنشاؤه في حقل مجنون ضمن المرحلة الاولى لأعمال الطوارئ لعام 2019 نتيجة لمياه السيول القادمة من ايران وهور الحويزة بكميات هائلة .

وجاءت أعمال الكري والصيانة هذه لجانبي الجسر الأنبوبي لزيادة الطاقات الاستيعابية لمرور كميات المياه القادمة من هور الحويزة باتجاه ناظم_السويب بعد أن غمرتها الترسبات الطينية التي جرفتها سيول العام الماضي، وتقدر طاقته التصريفية حالياً بــ 750 متراً مكعباً في الثانية، ويتحمل مرور احمال تصل الى 100 طن.

كما تضمنت الاعمال صيانة الجسر من الأعلى واعمال التبليط والأكتاف حيث قامت بها إحدى الشركات المقاولة العاملة مع هيئة تشغيل حقل مجنون .

معالجة التضرر في الأنبوب الرئيس المغذي لعدد من المواقع

وعالجت الملاكات الفنية في اقسام شركة نفط البصرة التضرر الحاصل في أنبوب ضخ المياه الصناعية والخدمية الممتد من سارتير كرمة علي (موقع حقن الماء) المغذي لمواقع شركة نفط البصرة: البرجسية، والرميلة الشمالية، والشعيبة.

وقال رئيس المهندسين في قسم المياه الصناعية والخدمية رعد قاسم عباس تضافرت جهود أقسام الشركة كقسم المياه الصناعية والخدمية، وقسم صيانة الأنابيب وأوعية المياه وبالتعاون مع الجهد الهندسي، لمعالجة التضرر الحاصل في أنبوب ضخ المياه الصناعية والخدمية قياس 24 عقدة والذي يعد الأنبوب الرئيس المغذي لمواقع البرجسية والشعيبة والرميلة الشمالية، وذلك بسبب تقادمه، مما تقرر في الوقت الحالي بصورة مؤقتة إستبدال المقطع المتضرر بطول 3 كم، لحين استبدال الأنبوب بطول 21 كم بالكامل بسبب التهالك والتقادم، مما يؤدي إلى حصول أضرار بين الحين والآخر.