معرض العراق الدولي للكتاب 2020 يشهد مشاركة كبيرة من دور النشر

وداد إبراهيم

شهدت بغداد صبيحة يوم 9/12/2020 عرسا ثقافيا كبيرا في افتتاح معرض العراق الدولي للكتاب، الحدث الثقافي الاهم والأوسع خلال هذا العام بعد ان اجلت العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية بسبب فيروس كورونا.

شاركت هذا العام 21 دولة بأكثر من 300 دار نشر عربية واجنبية وعراقية وهناك أكثر من مليون عنوان بين الكتب العلمية والطبية والأدبية وكتب الأطفال والروايات العالمية. وعقدت ندوات ثقافية وفنية عديدة منها عرض فيلم ومناقشة رواية غاتسبي العظيم، وندوة عن الاحتجاجات النسوية بين المطالب الجندرية والحقوق الوطنية، وايضا استضافات لفنانين موسيقيين.

وحضر المعرض الكاتب احمد مراد مؤلف قصة “الفيل الازرق” التي تحولت الى فيلم من جزأين وحقق نجاحا منقطع النظير بين الجمهور العربي ، لتوقيع كتابه ” وكان ضيف احدى الندوات حيث اعرب عن سعادته لزيارته العراق، وتحدث عن عشقه للاماكن التراثية والتاريخية، ما دفعه الى زيارة عدد من الاماكن التاريخية في العراق من ضمنها الكاظمية والقصر العباسي الذي ذكر انه مكان مناسب لتصوير اجزاء كثيرة من فيلم الفانتازيا “الفيل الازرق”.

وشهدت ارض معرض بغداد الدولي، دخول مئات الزائرين يوميا وبشكل مستمر خلال ساعات النهار الأولى وحتى ختام فعالياته اليومية في العاشرة ليلا، لتبقى بغداد المدينة الجميلة الفتية النابضة بالحب والعطاء والحكايات والقصص والروايات.

أمجد هاشم البنا عن دار أكاديميون للنشر في الأردن تحدث عن مشاركتهم بالمعرض من خلال عناوين للكتب السياسية والعلمية، واضاف: “هذه المرة الثانية التي أشارك بها في العراق وعلى الرغم من الجائحة والظروف الصعبة الا ان هناك رواد للمعرض وبشكل كبير جدا واقبال مدهش على شراء الكتب، وكلنا يعرف ان العراقي يعشق القراءة، ولاحظت ان هناك تنظيما وترتيبا في المعرض من ناحية مواقع دور النشر ودخول الزائرين ومغادرتهم”.

محمد مهنا مندوب دار مدارك في السعودية ودبي ولبنان قال: “هذه المرة الأولى التي ازور بها بغداد، بصراحة تفاجأت بالمشهد كله، على الرغم من الجائحة لكن هناك حركة شرائية كبيرة، ولكن القوة الشرائية لكتبنا قليلة لأنها غالية الثمن فهي تختص بالدراسات والمؤلفات والرواية الهادفة ونخاطب فئة عمرية معينة. لدينا مركز (مسبار) للدراسات يتضمن اكثر من 35 باحث يقدمون بحوثهم ودراستهم في البيئة والدين والسياسة”.

مدير مبيعات دار ملهمون في مصر وشمال افريقيا السيد (محمود محمد) تحدث عن التنظيم للفعالية الذي وصفه بانه فاق التصور وقال: “المعرض منظم ومرتب بشكل كبير بل وفاق التصور، في البداية واجهنا صعوبة في دخول الكتب، لكن بعدها اصبح كل شيء جيد جدا، واجد ان الاقبال والشراء كبير على كتب التنمية البشرية والطاقة الإيجابية والروايات العالمية والعربية.

دار زيوس للنشر والترجمة، جمعت حولها الكثير من الشباب للاطلاع على كتاب يحمل عنوان (هوى بغداد) وهو سيناريو مسلسل تلفزيوني انتجته قناة الشرقية، تأليف وإخراج مهند أبو خمرة لكنه مكتوب كنص ادبي.

من هذه الدار، قالت غزل الفياض: كتاب (هوى بغداد) حقق مبيعات كبيرة جدا فقد بيع منه في يوم واحد 400 نسخة، وهو سيناريو المسلسل الذي عرض في رمضان للكاتب مهند أبو خمرة وطبع في المانيا. يتضمن الكتاب كل الأغاني التي قدمت وباللهجة البغدادية علما انه معدل الى نص ادبي، إضافة الى خمس حلقات لم يجر تصوريها في المسلسل ذكرت في الرواية.