الجولة الثانية للدوري الممتاز تنطلق الجمعة بخمس مواجهات

المسابقة تقام بلا جمهور تطبيقا لمقررات خلية الأزمة الصحية

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية لكرة القدم جدول مباريات الجولة الثانية من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز التي ستقام بلا جمهور مراعاة لمقررات خلية الازمة الصحية، وتنطلق الجولة يوم الجمعة باقامة خمس مواجهات، ملعب الشعب الدولي يشهد اقامة مباراتين، الاولى بين الزوراء والنفط في الساعة الرابعة والربع مساء تعقبها في الساعة السابعة والنصف مباراة الشرطة وأمانة بغداد.

وتقام مباراة الكهرباء والحدود في ملعب التاجي في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، في حين تجرى مباراة السماوة والميناء في ملعب الأول في التوقيت ذاته، ويضيف ملعب النجف ديربي الفرات الاوسط بين النجف ونفط الوسط في الساعة 2 ظهرا.

وتقام السبت ثلاث مباريات، ملعب الصناعة يشهد مباراة الصناعات الكهربائية والطلبة في الساعة الثانية ظهرا وتقام مباراة نفط البصرة امام الجوية في ملعب الفيحاء في الساعة السابعة مساء ويضيف اربيل في ملعبه فريق زاخو في الساعة الرابعة والربع مساء، وتختتم الجولة الاحد باجراء مباراتين، في ملعب الميمونة يتواجه نفط ميسان والديوانية في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، ويضيف الكرخ فريق القاسم في التوقيت ذاته.

هذا وتختتم اليوم الثلاثاء الجولة الاولى من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز بمواجهتي القاسم ونفط ميسان في ملعب الكفل، وزاخو والكرخ في ملعب الأول.

وتعادل الشرطة أمام الزوراء، بنتيجة (1-1)، أول أمس، على ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة الأولى من الدوري العراقي الممتاز لموسم (2020/2021).. وهدد لاعب الزوراء محمد رضا، مرمى الشرطة لكن تسديده افتقدت للدقة.

وتمكن لاعب الشرطة أمجد عطوان من استثمار سقوط مدافع الزوراء في الدقيقة (21)، ليسدد يسارية في الشباك محرزا الهداف الأول. . ولم يتأخر الزوراء كثيرا في العودة للمباراة، واحتاج فقط سبع دقائق، حيث استغل محمد صالح مهاراته ليسدد كرة قوية ويهز الشباك في الدقيقة (28).. وسيخوض الزوراء مباراته الثانية أمام النفط، فيما يلاعب الشرطة نظيره أمانة بغداد.

وخطف فريق الديوانية ثلاث نقاط ثمينة بفوزه بهدف من دون رد في المباراة التي أقيمت في ملعب الإدارة المحلية في الديوانية.. هدف المباراة الوحيد جاء بإمضاء اللاعب سيف الدين ظاهر في الدقيقة 27 من المباراة.. ولم ترتق المباراة لمستوى الطموح وظهر الإجهاد واضحا على الفريقين رغم محاولات النجف، لكنها لم تثمر عن شيء لتنتهي المباراة بفوز الديوانية بهدف من دون رد.. وسيواجه الديوانية في الجولة الثانية نفط ميسان فيما يلاعب النجف فريق نفط الوسط.

واكتسح فريق نفط الوسط شباك السماوة بخمسه أهداف مقابل هدف واحد في ملعب كربلاء الدولي.. وسجل للسماوة في الدقيقة (١٣) إياد سدير من ركلة جزاء وسجل لنفط الوسط (٣٣) سجاد جاسم ركلة جزاء (٣٨) و (٦٦) عمر المنصوري (٥٣) حسين عبد الواحد (٥٧) المنتصر بالله فؤاد.

وخيم التعادل السلبي على مباراة الميناء والحدود والتي جرت في ملعب الفيحاء.. ولم يتمكن اي من الطرفين من الوصول إلى شباك الآخر في مباراة شهدت إغلاق المساحات وانخفاض واضح للمستوى البدني.. وسيواجه فريق الحدود في المباراة المقبلة الكهرباء فيما يلاقي الميناء فريق السماوة.

والتقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بمدرب المنتخب لوطني لكرة القدم سريتشكو كاتانيتش في ملعب الشعب الدولي.. كاتانيتش وصل أول امس الى بغداد لحضور لقاء الشرطة والزوراء في دوري الكرة الممتاز، الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله.

وانطلقت منافسات الموسم الجديد من الدوري الممتاز لكرة القدم، وسط ظروف استثنائية بإقامة خمس مباريات.. وستقام جميع المباريات من دون الحضور الجماهيري، بسبب تعليمات خلية الازمة وكذلك ستقام في ظروف استثنائية نتيجة اغلاق العديد من الطرق واجراءات امنية مكثفة بسبب ذكرى تظاهرات الـ25 من تشرين الاول.