اعتماد التعليم والامتحان الإلكتروني كان قرارا شجاعا في وقت عصيب

رئيس جامعة البصرة يتحدث للصباح الجديد :

البصرة _ سعدي السند :

عقدت جامعة البصرة مؤتمرها التقويمي الافتراضي الاول للتعليم الالكتروني في قاعة المؤتمرات بديوان رئاسة الجامعة بمشاركة باحثين من جامعات عراقية مختلفة.

تقييم تجربة جامعة البصرة في التعليم الالكتروني

وقال رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين يهدف المؤتمر الذي اقيم تحت شعار( التعليم الالكتروني بين التقييم والتقويم) الى تقييم تجربة جامعة البصرة في التعليم الالكتروني والامتحانات الالكترونية والتي شملت اكثر من(44) الف طالب وطالبة في الدراسات الاولية وبمعية اكثر من( 2800) تدريسي وتضمن المؤتمر مناقشة محاور تقييم تطبيق التعليم الالكتروني للعام الدراسي 2019-2020 ومعايير الجودة ومحور تقويم تجربة التعليم الالكتروني رؤية مستقبلية للتعليم المدمج اما المحور الثالث فناقش الانفتاح على المجتمع ( بين الارشاد وتفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع) .

ودعا الباحثون في المؤتمر الى مواجهة التحديات التي تتطلب التلاقح الفكري والعلمي وبذل الجهود واستنفارها للمواجهة والمواكبة فازداد الاهتمام بأمور التعليم والبحث العلمي على المستوى الدولي وظهرت الدعوات الى اجادة التعليم وتحسينه.

وقال رئيس الجامعة ايضا لقد كان لقرار الوزارة في اعتماد التعليم الالكتروني ومن ثم الامتحان الالكتروني قرارا شجاعا في وقت عصيب وحرج لذا كان خيارا بين فشل العام الدراسي وضياعه على الطلبة الاعزاء او فشل التعليم الالكتروني والامتحانات ولهذا كان قرارا شجاعا اتخذته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غير وجه التعليم في الجامعات العراقية.

الجامعة عقدت مع الفريق الوزاري اجتماعا حول المنصة التعليمية

وأكد ان جامعة البصرة وبحضور الفريق الوزاري للتعليم الالكتروني عقدت اجتماعا حول المنصة التعليمية في الجامعة ، وتضمن الاجتماع محورين اساسسين تناول المحور الاول المستلزمات المطلوبة لبناء منصة تعليمية الكترونية لكليات الجامعة بما تحويها من مساقات ومواد ، فيما اكد المجتمعون في المحور الثاني ضرورة التركيز على الكتابة University of Basrah في البحوث العلمية المنشورة في مستوعبات سكوبس ليتم احتسابها للجامعة .

وبين رئيس الفريق الوزاري للتعليم الالكتروني الدكتور عامر الامير خلال الاجتماع مكونات المنصة التعليمية وكيفية رفع المحاضرات والبحوث الى المنصة والاستفادة من مكوناتها فضلا عن الطريقة التي يمكن استعمالها لمراسلة سكوبس لتصحيح الاخطاء غير المقصودة كأن يكتب اسم الكلية اولا ثم الجامعة مما يؤدي الى عدم احتسابها للجامعة.

علاج سرطان البروستات من النوعين PC_3 و LNCa_Al .

من جانب آخر حصل فريق بحثي مشترك لباحثين من جامعة البصرة وجامعة القادسية مكون من الدكتور وصفي عبود المسعودي والدكتورة زينب عبد الوهاب شهاب من كلية الطب البيطري جامعة البصرة والدكتور نجم عبود المسعودي كلية العلوم جامعة البصرة وكل من الدكتور نبيل عبد عبدالرضا والأستاذ علي مهدي فرحان من جامعة القادسية على براءة اختراع من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لتمكنهم من تحضير مشتق ستيرويدي جديد (مونوكسيرول) كمرشح لعلاج سرطان البروستات من النوعين PC_3 و LNCa_Al ..

وتضمنت البراءة تحضير المركب ودراسة فعاليته كعامل مثبط إلى الانقسام الخلوي الكروموسومي والمسمى مضاد التفتل Antimitotic Activity والتي أظهر فيها المركب الجديد فعالية ضد الانشطارية للخلايا أعلى بالمقارنة مع عقار الكولجسين.

وهدفت البراءة الى تحضير أحد مشتقات الستيرويدات الجديدة ودراسة فعاليتها البيولوجية ضد سرطانات البروستات وقد استغرق العمل في البراءة أكثر من سنتين في مختبرات جامعة البصرة وجامعة القادسية.

ندوة علمية مشتركة بالتعاون مع جامعة القاهرة

ونظمت كلية الطب البيطري بجامعة البصرة ندوة علمية الكترونية بعنوان (اخلاقيات استخدام الحيوانات في البحث العلمي والتعليم والبدائل المقترحة) ادارها الدكتور ربيع حسن فايد اختصاص سلوكيات ورعاية الحيوان والدواجن في كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية وبمشاركة باحثين من مختلف الجامعات العراقية والعربية.

وتهدف الندوة الى التعرف على اهمية استخدام الحيوانات المختبرية في اجراء التجارب بشكل قانوني ضمن المعايير والاساليب التي يتطلبها الرفق بالحيوان.

وتضمنت الندوة عدة محاور تناول فيها كيفية تصميم تجارب تتلاءم مع الرفق بالحيوان والمعاملة الحسنة للحيوانات المختبرية وطريقة القتل الرحيم لها عند انتهاء التجربة.

فاعلية الصفوف الافتراضية في عملية التدريس

ونظمت كلية التربية للعلوم الانسانية ورشة عمل عن ( فاعلية الصفوف الافتراضية في عملية التدريس ) بمشاركة باحثين ومختصين .

وتضمنت الورشة محاضرة قدمها الدكتور موفق عبدالعزيز الحسناوي تناول خلالها الحديث عن التعليم الالكتروني ومميزاته ومعوقاته واهمية استخدام الصفوف الافتراضية في عملية التدريس بديلا عن التدريس الاعتيادي في ظل تفشي وباء كورونا.

وناقشت الورشة اهمية استخدام الصفوف الافتراضية في هذه الظروف وماهي الاساليب الفاعلة لتطوير عملية استعمالها وجعلها اكثر كفاءة ومحاولة معالجة اساليب استخدام الاختبارات الالكترونية