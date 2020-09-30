ديوكوفيتش يسحق إيمر في فرنسا المفتوحة

روبليف يحبط انتفاضة كويري

العواصم ـ وكالات:

واصل نوفاك ديوكوفيتش سعيه لإحراز لقبه الـ18 في البطولات الأربع الكبرى، واستهل مشواره في بطولة فرنسا المفتوحة بفوز ساحق 6-0 و6-2 و6-3 على ميكائيل إيمر، أول أمس.

وبعد حوالي 3 أسابيع على استبعاده من الدور الرابع في أمريكا المفتوحة عقب ضرب الكرة في مراقبة الخط، كان اللاعب الصربي هادئا وتفوق بسهولة على منافسه السويدي الشاب.

وكان هناك عدد قليل من المشجعين داخل ستاد فيليب شاترييه، عندما فاز ديوكوفيتش بالمجموعة الأولى في 20 دقيقة.. وفقد ديوكوفيتش شوط إرساله في بداية المجموعة الثانية عندما أخفق في تسديد كرة ساقطة أمام الشبكة لكن لم يصدر عنه أي رد فعل غاضب هذه المرة، واكتفى بابتسامة ساخرة.

وبعد ذلك قاد ديوكوفيتش (33 عاما) تحية الجماهير لإيمر عندما سدد كرة ناجحة رائعة من بين قدميه في الشوط السادس.. لكن المباراة كانت في اتجاه واحد، وحسم ديوكوفيتش المجموعة الثانية بتسديداته المميزة.

وصمد إيمر المصنف 80 عالميا، الذي كان يواجه لاعبا في صدارة التصنيف العالمي لأول مرة في مسيرته، بشجاعة في المجموعة الثالثة بعد تراجع مستوى ديوكوفيتش ليفقد شوط إرساله بعد خطأ مزدوج.. واستعاد ديوكوفيتش المصنف الأول والساعي لتحقيق لقبه الثاني في فرنسا المفتوحة تركيزه، ليحسم الأشواط الثلاثة التالية لصالحه.

وانتفض الروسي أندريه روبليف المصنف 13، بعدما كان قريبا من الخسارة ليهزم الأمريكي سام كويري في مباراة من 5 مجموعات.. وتأخر روبليف بمجموعتين و5-2 في المجموعة الثالثة أمام كويري صاحب ضربات الإرسال القوية ليبدو أنه في طريقه لنفس مصير مواطنه دانييل ميدفيديف المصنف الرابع الذي ودع البطولة من الدور الأول.

ولم يحول اللاعب البالغ عمره 22 عاما تأخرا بمجموعتين من قبل، لكنه قاتل بشكل مذهل ليقلب المباراة تدريجيا لصالحه ويفوز 6-7 و6-7 و7-5 و6-4 و6-3 في ثلاث ساعات و17 دقيقة..وضرب روبليف موعدا في الدور الثاني مع الإسباني أليخاندرو ديفيدوفيتش فوكينا.

وحول ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف السادس عالميا، تأخره بمجموعتين ليفوز على المغمور خاومي مونار 4-6 و2-6 و6-1 و6-4 و6-4، لينجو من الخروج المبكر من البطولة.. وبدا تسيتسيباس، الذي خسر في نهائي بطولة هامبورج يوم الأحد الماضي، في طريقه للفوز بالمجموعة الأولى، بعدما كسر إرسال اللاعب الإسباني المتخصص في الملاعب الرملية ليتقدم 3-1.. لكن تقدمه تلاشى مثل تركيزه ليواجه مونار قوة اللاعب اليوناني ببعض الضربات الرائعة من الخط الخلفي ويحسم المجموعة الأولى لصالحه 6-4.

وبدأ تسيتسيباس المصنف الخامس، الذي خسر مباراته الأولى في بطولة إيطاليا المفتوحة في وقت سابق هذا الشهر، في الانهيار تحت الضغط وارتكب العديد من الأخطاء السهلة.. ومع تأخره بمجموعتين، تخلص تيتيباس من أخطائه ولعب على الضربات الخلفية الضعيفة لمنافسه.. وقلص الفارق إلى مجموعة واحدة عندما أرسل مونار ضربة خلفية في الشبكة ليواصل اللاعب اليوناني الضغط.. وتبادل اللاعبان الضربات في المجموعة الخامسة قبل أن يكسر تيتيباس إرسال منافسه عندما ذهبت ضربة أمامية لمونار خارج الملعب.

وأنهى اللاعب البالغ عمره 22 عاما اللقاء من أول نقطة لحسم الفوز بالمباراة التي استمرت 3 ساعات و12 دقيقة، إذ منحت ضربة أمامية اخرى خارج الملعب من مونار الفوز لتيتيباس.