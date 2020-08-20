“الشباب والرياضة” تتكفل بمعسكر ليوث الرافدين الثاني في كربلاء

درجال يستقبل بطلة البارالمبية بالقوس والسهم ورود باسم

بغداد ـ الصباح الجديد:

هيأت وزارة الشباب والرياضة مستلزمات إنجاح معسكر منتخب شباب العراق بكرة القدم تحت 19 عاما الثاني في محافظة كربلاء المقدسة الذي يستمر لغاية الـ30 من شهر آب الجاري استعدادا لنهائيات آسيا التي ستقام في اوزبكستان منتصف شهر تشرين الاول المقبل، إذ اوقعت القرعة منتخبنا الشبابي في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات كوريا الجنوبية واليابان والبحرين.

وقال مدير عام دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي علي شمس الدين: تنفيذاً لتوجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بتوفير جميع مستلزمات انجاح مهمة ليوث الرافدين في المعسكر الثاني، عقب الأجواء الإيجابية التي لمسها الجميع في المعسكر الاول بكربلاء ايضاً وصعوبة تأمين معسكر في اربيل، تم التنسيق مع الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة وقيادة الشرطة وخلية الازمة والامانة العامة للعتبة الحسينية بهدف تسهيل مهمة المنتخب وتهيئة جميع المستلزمات اللوجستية من فندق وإطعام وتنقل، فيما تم الاتفاق مع ادارة الفندق بشأن إجراءات السلامة من التعفير والتنظيف الدوري للفندق وغرف اللاعبين والامور الاخرى، كما تم التنسيق مع قيادة شرطة كربلاء المقدسة لتوفير عجلة ترافق المنتخب للتنقل والتجوال، وسهولة الحركة بلا معوقات جراء انتشار جائحة كورونا واستعدادات المحافظة لمحرم الحرام.

وأضاف شمس الدين ان الامانة العامة للعتبة الحسينية مشكورة وفرت باصاً حديثاً لمرافقة المنتخب، مشيرا الى ان الوزير درجال قدم شكره وتقديره من خلال الاتصال بمحافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، الى الحكومة المحلية والامانة العامة للعتبة الحسينية وكل من يسهم في تأمين المعسكرات التدريبية للمنتخبات الوطنية التي لديها استحقاقات خارجية، كما وجه السيد الوزير بتجهيز اللاعبين بمستلزم كامل لتكتمل فصول نجاح المعسكر قبيل المشاركة في النهائيات الاسيوية.

من جانب اخر، إستقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ، في مكتبه بمقر الوزارة البطلة الدولية بالقوس والسهم لـ متحدي الإعاقة، ورود باسم برفقة ولي أمرها.

وأكد الوزير درجال دعمه و تشجيعه للاعبة ورود، كونها شاركت في بطولات عالمية وقارية وعربية عدة، ورفعت راية الله أكبر، وتُعد الآن مثالاً محفزاً لأقرانها على تحقيق مزيد من التألق والتميز في المشاركات الخارجية.

وأشاد السيد الوزير بدور البطلة ورود وغيرها من أبطال متحدي الإعاقة ونتائجهم المبهرة التي حققوها في مشاركاتهم الخارجية الدولية والقارية والعربية، منوهاً إلى حرص الوزارة على إشراك أبطال البارالمبية في برامج ومشاريع الوزارة التي تنفذها بمختلف المجالات.. وعد السيد الوزير بتهيئة البيئة والاجواء المناسبة للاعبة ورود باسم من أجل تحقيق نتائج إيجابية تسهم برفع اسم العراق عاليا في المحافل الخارجية، مقدماً الشكر لوالدها وعائلتها.