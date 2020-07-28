ليلى علوى تحيى ذكرى وفاة المخرج محمد خان

الصباح الجديد – وكالات

أحيت الفنانة ليلى علوى الذكرى السنوية للمخرج الراحل محمد خان الذى توفى عام 2016، حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي صورا لها، وكذلك للمخرج محمد خان، لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين.

وعلقت علوي على الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قائلة: “ربما كانت الشخصيات من الخيال ولكن ثق أن الأماكن من الواقع، محمد خان، ذكرى رحيل المخرج الكبير محمد خان”. وتوفى المخرج محمد خان فى مستشفى بالمعادى يوم 26 تموزعام 2016، حيث يعد محمد خان من أبرز مخرجى السينما الواقعية التى انتشرت فى جيله من السينمائيين نهاية السبعينيات وطوال ثمانينات القرن الماضى، وانحسر نشاطه السينمائى خلال السنوات الأخيرة، شارك فى كتابة 12 قصة من 21 فيلماً قام بإخراجها، متزوج من وسام سليمان كاتبة السيناريو لفيلميه “بنات وسط البلد” و”فى شقة مصر الجديدة”، وتعمل ابنته نادين خان أيضاً فى مجال الإخراج السينمائى.