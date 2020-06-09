  • الثلاثاء , 9 يونيو 2020
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عدد الإصابات بكورونا في العالم يتخطى 7 ملايين

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الصباح الجديد- وكالات :

تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم حتى صباح امس الاثنين عتبة الـ7 ملايين، حسب عداد جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية.

وتشير بيانات الجامعة إلى إصابة 117,9 ألف شخص بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، مقابل 126,3 في اليوم السابق.

وبلغت حصيلة الوفيات في العالم 402852 حالة، فيما تماثل 3 ملايين و142440 شخصا للشفاء منذ بداية تفشي الجائحة.

وتجاوز عدد المصابين في الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا بالوباء، مليون و942 ألف شخص، تليها البرازيل (نحو 692 ألفا) وروسيا (حوالي 468 ألفا).

وبين الدول العربية الأكثر إصابة بالوباء السعودية (101,9 ألف حالة)، وقطر (68,7 ألف) والإمارات (38,8 ألف) ومصر (34 ألف) والكويت (31,8 ألف).

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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