البنك الدولي مستعد لإعادة هيكلة قروضه للبلاد

بغداد – الصباح الجديد

بحث وزير التخطيط نوري صباح الدليمي امس الثلاثاء مع رمزي نعمان الممثل المقيم للبنك الدولي في العراق والوفد المرافق له، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الجهود الوطنية المواجهة لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وثمن الدليمي خلال اللقاء الذي حضره وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان بحسب بيان للوزارة تلقت الصباح الجديد نسخة منه “مستوى الدعم الذي تقدمه بعثة البنك الدولي لجهود الحكومة العراقية”.

ودعا إلى “إعادة هيكلة الدعم الدولي المقدم للعراق وفقاً لأوليات الظروف الصحية والاقتصادية الراهنة، مبيناً بذلك الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة للتخفيف من هذه التبعات على المستويين الآني والمتوسط، وتقديم رؤية متكاملة لمعالجة التداعيات المستقبلية التي ستفرزها الأزمة، والمتمثلة بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، نتيجة الانكماش الاقتصادي وتراجع معدلات النمو، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي”.

وأعلن الدليمي عن “شمول محافظات {الديوانية، ميسان، ذي قار، واسط، بغداد، الأنبار، ديالي، والسليمانية} بمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية الداعم لخطط الوزارة الاستراتيجية للتخفيف من الفقر، ليصبح مجموع المحافظات المشمولة 11 محافظة بعد شمول محافظات {المثنى، وصلاح الدين، ودهوك} في العام الماضي، مؤكداً إضافة المحافظات المتبقية خلال العام المقبل”.

من جانبه أشاد الممثل المقيم للبنك الدولي في العراق بجهود الوزير والإجراءات السريعة التي اتخذتها وزارة التخطيط لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة، مؤكداً استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم الممكن وإعادة هيكلة القروض الممنوحة للعراق، وبما يسهم في حماية شرائح المجتمع الهشة”.