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الحكيم يدعو لإتخاذ الاجراءات اللازمة لتعويض ابناء المكون الايزيدي

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هنأ بعيدهم في رأس السنة

بغداد- الصباح الجديد :

هنأ رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم امس الاربعاء، ابناء الديانة الايزيدية بمناسبة عيد رأس السنة الايزيدية، داعيا الحكومة والبرلمان لإتخاذ الاجراءات اللازمة لتعويض ابناء المكون الذي عانى بسبب الارهاب الداعشي.

وقال الحكيم في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إنه “يحتفل احبتنا أبناء الديانة الايزيدية بعيد رأس السنة الايزيدية – سەر سالى ئيزيدى”.

واضاف السيد الحكيم: “وإذ نبارك لهم هذه المناسبة المهمة نستثمر الفرصة لنجدد دعوتنا الى الحكومة ومجلس النواب لإقرار القوانين واتخاذ الإجراءات لتعويض ابناء هذا المكون ماديا ومعنويا لما تعرض له من ظلم واجحاف وانتهاك على يد الارهاب الداعشي فضلا عن تحريك الرأي العام العالمي بمنظماته الحقوقية والانسانية ازاء ملف المختطفات الايزيديات”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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