  • الأربعاء , 1 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

زراعة ١٦ مليون دونم وتحذيرات من موجة سيول قادمة

شؤون أقتصادية
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اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، زراعة ١٦ مليون دونم من المحاصيل الزراعية المتنوعة ابرزها الحنطة والشعير، في حين حذرت من موجة سيول قادمة ستجتاح عدد من مناطق البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح صحافي، ان “الايام المقبلة ستجتاح السيول القادمة من المرتفعات عدد من مناطق البلاد”، لافتا الى ان “المحاصيل الزراعية وصلت الى مراحل الحصاد، وهنالك مخوف من تعرض بعض الاراضي الزراعية لموجة السيول”.

واضاف ان “العراق حقق زراعة اكثر من 16 مليون دونم من محاصيل متنوعة من بينها الحنطة والشعير”، مبينا ان “الوزارة تدرس في الوقت الحالي زيادة المساحة الزراعية الى ٢٠ مليون دونم لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل الزراعية”.

واعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، حصول ملاكاتها على الاستثناء من اجراءات حظر التجوال الوقائي لتأمين الامن الغذائي للمواطنين.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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