التجارة: لا وجود لأزمة في المواد والسلع الغذائية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد وزير التجارة محمد هاشم العاني، أمس السبت، عدم وجود أزمة في المواد والسلع الغذائية، لافتا إلى أن المواد متوفرة وتكفي لعدة شهور.

وقال العاني في بيان صحافي: “اطمئن المواطنين بعدم وجود أي أزمة في نقص المواد والسلع الغذائية لوفرتها في الاسواق، ولوجود كميات كبيرة في مخازن القطاع الخاص ومخازن الوزارة، والشركات التابعة لها”.

وأضاف، أن “العراق لديه وفرة بالمواد والسلع الغذائية تكفيه من الان ولغاية عدة شهور”، مضيفاً أن “الموضوع لا يحتاج الى الخوف والقلق واتخاذ تدابير خلال هذه المدة”.

وتابع: “سنقوم بإطلاق الوجبة الثالثة من مادة الطحين، وكذلك توزيع مادتي السكر وزيت الطعام التي تعاقدت الوزارة بشأنها مع المنشآت الوطنية”.

ودعا الوزير “الأهالي إلى عدم الخوف والهلع، والتعامل بإيجابية مع الموضوع، وعدم تخزين المواد الغذائية بشكل كبير جدا لان ذلك يسبب تلف تلك المواد ويحدث نقصا كبيرا في السوق المحلية”.

وأشار البيان الى أن “الوزير العاني وجه الدوائر الرقابية في وزارة التجارة بإجراء التدقيق ومتابعة اسعار السوق المحلية في بغداد والمحافظات، لإعداد تقارير يومية هدفها وضع الجهات العليا بالصورة الحقيقية للأسعار ومدى التغييرات الطارئة فيها، بما يوفر للمواطن العراقي الفرصة في الحصول على حاجاته من دون ضغوطات في ارتفاع الأسعار”.