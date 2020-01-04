الشرطة الفرنسية تقتل رجلا قرب باريس بعد حادث طعن أدى إلى مقتل شخص

الصباح الجديد ـ وكالات :

قال الادعاء إن الشرطة الفرنسية أطلقت الرصاص على رجل قرب باريس وأردته قتيلا يوم الجمعة بعد أن قام بعملية طعن بسكين في حديقة عامة فقتل شخصا واحدا وأصاب اثنين آخرين بجروح. وقال متحدث باسم الادعاء إن السلطات عثرت على مصحف في حقيبة المهاجم لكن «لا يوجد دليل في هذه المرحلة على أنه اعتنق الفكر المتشدد». وأضاف المتحدث أن المهاجم له تاريخ من اعتلال الصحة العقلية ونقل إلى مستشفى قبل بضعة أشهر وكان يخضع لبرنامج للعلاج النفسي. وقع الهجوم في بلدة فيلجوف على بعد حوالي ثمانية كيلومترات إلى الجنوب من وسط باريس. وطوقت الشرطة المنطقة المحيطة بالمتنزه، ووصل نائب وزير الداخلية الفرنسي إلى مسرح الحادث. وقالت لوري بيكواو، المدعية التي يتولى مكتبها النظر في القضية، إن الجريحين يعالجان في مستشفيين قريبين. وأضافت أنه يجري استجواب الشهود للوقوف على حقيقة ما حدث.

وفي السنوات الأربع الماضية، اهتزت العاصمة الفرنسية على وقع هجمات كبيرة أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

وفي تشرين الأول من العام الماضي، قتل أربعة أشخاص بعد تعرضهم للطعن في مقر شرطة باريس على يد ميكائيل هاربون، وهو متخصص في تكنولوجيا المعلومات يعمل بالشرطة. وقال ممثلو الادعاء إن المهاجم الذي قتلته الشرطة بالرصاص تأثر بفكر متشددين إسلاميين. وقُتل 130 شخصًا في أشد الهجمات دموية في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية عندما نفذ متشددون إسلاميون تفجيرات منسقة وأطلقوا النار على مسرح باتاكلان ومواقع أخرى حول باريس في نوفمبر تشرين الثاني 2015.