زواج وطلاق وافلام في عام 2019

المهرجانات العربية 2019

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان مسرح الطفل العربي في الاردن ومهرجان الجونة السينمائي في مصر و مهرجان مرا للمسرح النسائي في تونس.

جوائز الأوسكار 2019

شهدت خشبة مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأميركية خلال شهر فبراير فعاليات توزيع جوائز الأوسكار في دورتها الـ 91 وتميز حفل الأوسكار هذه المرة بقصر زمنه، حيث امتد لـ 3 ساعات فقط بعد أن كان في الدورات السابقة 4 ساعات كما تعد هذه الدورة من الأوسكار الأولى والوحيدة التي تقام من دون مقدم رئيس للحفل منذ عام 1989.

ونال فيلم “Green Book” جائزة أفضل فيلم وجائزة أفضل نص أصلي، وفاز رامي مالك بجائزة أفضل ممثل رئيس عن دوره في فيلم “Bohemian Rhapsody”، الذي نال أيضا جوائز أفضل مونتاج وأفضل مونتاج صوتي وأفضل مزج صوتي، أما جائزة أفضل ممثلة، فذهبت لأوليفيا كولمان عن دورها في فيلم “The Favorite”، كما فاز الممثل ماهرشالا بجائزة أوسكار عن دوره في فيلم “Green Book”، ونالت الممثلة ريجينا كينغ جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن دورها في فيلم “If Beale Street Could Talk”. وفاز المخرج المكسيكي ألفونسو كوارن بجائزة أوسكار أفضل إخراج عن فيلمه “Roma”، الذي فاز أيضا بجائزة أفضل تصوير وحقق فيلم “Free Solo” الفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي. وذهبت جائزة أوسكار أفضل مكياج لفيلم “Vice”، وجائزة أفضل تصميم ملابس لفيلم “Black Panther”، الذي فاز أيضا بجائزة أفضل تصميم لموقع تصوير وجائزة أفضل موسيقى، أما جائزة أفضل مؤثرات بصرية فقد حازها فيلم “First Man”، فيما حصد “Skin” جائزة أفضل فيلم قصير وباتت جائزة أوسكار أفضل نص مقتبس من نصيب فيلم “Blackkklansman” وبالنسبة لجائزة أفضل أغنية أصلية، فقد نالها فيلم “A Star is Born”، وهي من أداء كل من ليدي غاغا وبرادلي كوبر. ونال فيلم “Spider Man in to the Spider Verse” جائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة.

زواج وطلاق الفنانين عام 2019

شهد عام 2019 زواج العديد من الفنانين وفي مقابل طلاق البعض منهم، أشهر تلك الحالات زواج أحمد فهمي وهنا الزاهد في 11 تشرين الثاني الماضي، وفي شباط تزوجت النجمة أنغام من الموزع أحمد إبراهيم في نبأ فاجأ الوسط الفني، كما أعلنت ريهام حجاج في نيسان زواجها من رجل الأعمال أحمد حلاوة بعد انفصاله عن النجمة ياسمين عبد العزيز، وأخيرا زواج المطرب محمد رشاد من المذيعة مي حلمي بعد العديد من الخلافات التي كادت تفشل علاقتهما . في المقابل انفصل المطرب أحمد سعد عن الفنانة سمية الخشاب ووصل الأمر إلى المحاكم بينهما كما انفصل الكوميديان علي ربيع في نيسان الماضي عن زوجته بعد العديد من الاتهامات التي وصلت إلى السوشيال ميديا، كما أعلن أحمد فلوكس انفصاله عن هنا شيحة في أيار الماضي بعد زواج لم يدم شهورا قليلة برغم نفيه في العديد من التصريحات.

الأعلى والأقل في شباك التذاكر 2019

عام 2019 شهد طرح أفلام حققت إيرادات هي الأعلى في تاريخ السينما المصرية وكسرت حاجز الـ 100 مليون جنيه في ظاهرة جديدة وبالنظر إلى قائمة تلك الأفلام نلاحظ أن النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز يستحوذان على قائمة الأعلى إيرادا بفيلمين لكل منهما الأول بـ”الفيل الأزرق 2″ ونادي الرجال السري”، والثاني بـ”ولاد رزق 2″ و”الممر”، في المقابل جاء فيلما “قهوة بورصة مصر” و”كازانوفا” للمطرب إيساف في أقل إيراد في العام الأول حقق 200 ألف جنيه والثاني 300 ألف جنيه .

أبرز الأفلام في 2019

شهد عام 2019 صدور فيلمين عدّهما نقاد وفنانون الأهم في السينما العالمية وهما، Joker و The Irishman ، فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics ويعيش الجوكر في مدينة جوثام والذي يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر، اما فيلم The Irishman بدأ تصويره خلال عام 2017 وتم الانتهاء من تصويره في 5 آذار 2018 مما يعني أن تصوير العمل استغرق نحو عام ووصلت ميزانية الفيلم إلى نحو 140 مليون دولار أميركي وتدور أحداث الفيلم عن حياة فرانك شيران وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف والفيلم من بطولة روبرت دى نيرو، آل باتشينو، جو بيشى، أنا بكوين، بوبى كانافالي، راى رومانو، هارفى كيتيل، من إخراج مارتن سكورسيزي و تأليف تشارلز براندت وستيفن زايليان.