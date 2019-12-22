الشرطة يتحدى التوقف والغيابات قبل مواجهة الشباب السعودي

اليوم.. ضمن ذهاب ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس

بغداد ـ الصباح الجديد:

يدخل فريق الشرطة تحديا جديدا ضمن منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، عندما يلاقي فريق الشباب السعودي في ذهاب ربع نهائي البطولة في الساعة السابعة من مساء اليوم، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية على أن يقام لقاء العودة في المنامة بالعشرين من شهر كانون الثاني من العام المقبل.

ولا شك أن مهمة الشرطة لن تكن سهلة في ظل الظروف التي تمر بها الأندية العراقية جراء توقف منافسات الدوري المحلي مع ذلك سيحمل فريق الشرطة تطلعات الجماهير العراقية في البطولة بعد خروج مواطنه القوة الجوية العراقي أمام المولودية بركلات الترجيح.

المدير الإداري لفريق الشرطة هاشم رضا أوضح أن اللاعبين بأتم الجاهزية لخوض اللقاء الأهم في سياق المنافسة العربية أمام الشباب السعودي، لأن نتيجة الذهاب سيكون لها التأثير الأكبر على لقاء العودة في المنامة.

وقال رضا سنفتقد إلى خدمات اللاعب أمجد عطوان، فيما سيتم تحديد إمكانية تواجد صفاء هادي من عدمه خلال التدريبات في اليوم الأخير وننتظر تقرير الطبيب المختص بعد الوقوف على جاهزيته الكاملة كون الجهاز الفني لا يريد مطلقا أن يفتقد لخدمات هادي في حال تجدد الإصابة.

وبين أن العزيمة والإصرار السمات الأبرز للاعبين لاسيما وأن الوفد بأكمله يعي تماما أهمية المواجهة التي تأتي في ظل ظروف صعبة تمر على الشعب العراقي الذي ينتظر أي فرحة، حيث سيدخل أبناء الشرطة المواجهة وهو يحمل راية العراق كونه الممثل الوحيد في البطولة العربية. وأشار إلى أن إدارة النادي وافقت على طلب المدير الفني للفريق، ألكسندر إليتيش، بالتوجه إلى السعودية في وقت مبكر للاعتياد على الأجواء وإجراء عدة وحدات تدريبية في مكان إقامة اللقاء.

المدرب المساعد لفريق الشرطة حسين عبد الواحد أوضح: «أن جميع مباريات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال مهمة وصعبة، فالأندية التي بلغت دور ربع النهائي هي الأكثر تحضيرا والأكثر ترشيحا للمنافسة على اللقب وبالتالي جميع المباريات صعبة ومهمة، وعلينا أن نتعامل معها بجدية وتركيز عاليين من أجل المرور للدور المقبل».

وبين: «الفريق بدأ التحضيرات للمباراة بوقت مبكر ومنذ أن تجاوزنا ثمن النهائي وضعنا في جدول تحضيراتنا مواجهة ربع النهائي وبدأنا العمل في الحفاظ على جاهزية الفريق من خلال التدريبات اليومية والمباريات التجريبية في ظل توقف منافسات الدوري المحلي ومن ثم المغادرة إلى المملكة السعودية بوقت مبكر للتطبع على الأجواء هنا في الرياض».

وتابع: «المدرب الصربي وضع المنهاج التكتيكي للمباراة وستكون الوحدات التدريبية خلال اليومين الأخيرين تطبيقيا للأسلوب الذي سندخل به المباراة، ونأمل أن يوفق لاعبينا في تطبيق الواجبات والخروج من المباراة بنتيجة جيدة».

وأوضح أن لاعبي الشرطة يملكون خبرة جيدة وأن الغيابات لن تضعف من عزيمتهم وهناك رغبة لتحقيق النقاط الكاملة لأن نتيجة مباراة الذهاب ستسهل المهمة في مباراة العودة بالمنامة.

المهاجم الشاب علي يوسف أوضح أن مباراة الذهاب أمام الشباب السعودي مساء اليوم مهمة وأنها نصف الطريق إلى نصف نهائي البطولة العربية، وبالتالي نتيجتها ستكون ذات تأثير على مشوار الفريق في البطولة، مضيفا: علينا أن نكون بمستوى المسؤولية لإسعاد الجماهير التي باتت تنظر لفريقنا الممثل المتبقي للكرة العراقية في البطولة».

وأشار إلى أن الفريق ملتزم بالتدريبات المتواصلة والجهاز الفني عمل بخطة بديلة للحفاظ على توازن الفريق بدنيا وتحضيره نفسيا في ظل غياب منافسات الدوري، وبرغم التأثير الكبير لكنه وجد الطريقة المثالية للحفاظ على جاهزية الفريق للمباريات في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأوضح: «أنا جاهز للمباراة وسأكون رهن إشارة المدرب وما يهمني أن ندخل المباراة بتركيز عال وأن أوفق مع زملائي للخروج من المباراة بنتيجة جيدة تسهل مهمتنا في لقاء العودة وخطف بطاقة المرور لنصف النهائي، وفريق الشرطة لديه القدرة على مواجهة الشباب وإحراجه بين أنصاره».