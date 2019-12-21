غثيث.. خنيث

انمار رحمة الله

أعرف شخصاً لم أره ضاحكاً في يوم. كثيرٌ من الناس ظنَّ أنه عبوس جامد، لهذا أطلق عليه الناس تسمية (غَثيث). لكنني عرفتُ السببَ أخيراً. بعد أن جمعتني الصدفة معه ذات صباح، كان جالساً لوحده في المتنزه، ووجهه بالفعل متيبِّس، لا يشي بأي إحساس. لم يتضح عليه الفرح أو الحزن. من الصعب التكهن بما يدور في عقله، يضع على عينيه نظارة سوداء كبيرة. جربت الاقتراب منه ومجاملته. (صباح الخير..) قلتها مع ابتسامة لم أبالغ فيها، كنت أجسَّ على مهل الأرض التي أدوس عليها، خوف أن أقع في فخ ظنه السيء بي. ردَّ عليَّ من دون أن يحرك رأسه، فحمدت الله في قلبي، وطلبت منه الجلوس إلى جنبه فلم يمانع. بعد حديث بيني وبينه عن الطقس، وعن السياسة والمجتمع والحياة والوظيفة. تشجعتُ وسألته: