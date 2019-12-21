إتلاف ٧ أطنان كيك مستورد منتهية الصلاحية في جمرك ام قصر الجنوبي

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، عن إتلاف ارسالية تتكون من سبعة أطنان كيك مستورد منتهية الصلاحية محملة في حاوية حجم ٤٠ قدم في جمرك ام قصر الجنوبي”.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، انه “تم إتلاف ارسالية تتكون من سبعة أطنان كيك مستورد منتهية الصلاحية محملة في حاوية حجم ٤٠ قدم في جمرك ام قصر الجنوبي”.

وأوضحت ان “عملية الاتلاف تمت تحت اشراف لجنة مختصة بمشاركة الجهات الساندة لها بالمنفذ”.

واكدت انها “اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفات وفق المادة ٦٨ /ثانيا من قانون الجمارك النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل والتعليمات النافذة”.

يذكر ان الهيئة العامة للجمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار واتلاف مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الجمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد وخاصة التي تمس حياة المواطنين.