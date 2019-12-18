أميركا تخطط لخفض كبير ودائم لبعثتها في العراق

الصباح الجديد – وكالات:

أرسلت وزارة الخارجية الأميركية إلى الكونجرس هذا الشهر خططًا مفصلة لتقليص عدد الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق بشكل كبير ودائم ، وهو إجراء يقول النقاد إنه يتعارض مباشرة مع الأهداف المعلنة لإدارة الرئيس دونالد ترامب في البلاد ويقوض جهود واشنطن لتحقيق الاستقرار في العراق. وتبرز الوثائق المرسلة من وزارة الخارجية إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والتي حصلت عليها السياسة الخارجية ضوءًا جديدًا على قرار الوزارة في وقت سابق من هذا العام بتخفيض عدد الدبلوماسيين وغيرهم من الموظفين الأمريكيين في العراق. وستقوم البعثة الأمريكية في العراق بتقليل عدد الموظفين في سفارتها ، ومركز الدعم الدبلوماسي ، والقنصلية في أربيل في شمال العراق من 486 إلى 349 ، أي بانخفاض قدره 28 في المائة ، بحلول نهاية مايو آيار 2020.

وسوف تغادر غالبية الموظفين تأتي من وزارة الخارجية ، لكن الوكالات الحكومية الأخرى ، بما في ذلك وزارة الدفاع والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، ستخفض أيضًا حجم موظفيها في السفارة ، كما تظهر الوثيقة.

وتقوم حكومة ترامب بتقليص حجم السفارة الأمريكية في وقت يشهد اضطرابات سياسية في العراق وسط احتجاجات معادية للحكومة، بعد أكثر من 15 عامًا من التدخل العسكري في البلاد ، لا يزال لدى الولايات المتحدة حوالي 6000 جندي في العراق في أعقاب الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي ، وصبت حوالي 1.5 مليار دولار من المساعدات إلى البلاد في عام 2018.



وتصر وزارة الخارجية الامريكية ، في الوثائق التي أرسلتها إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيمس ريش ، وهو جمهوري من ولاية أيداهو ، على أن مستويات التوظيف الجديدة «ستسمح لبعثة العراق بالاستمرار في تحقيق أهدافها الأساسية ، والقيام بمراقبة ومراقبة كافية للبرامج».

لكن النقاد سخروا من هذه الخطوة.

وقال السناتور كريس مورفي ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وكبير الديمقراطيين في اللجنة الفرعية التي تشرف على قضايا الشرق الأوسط ، «يبدو أن الإدارة تعتقد أنه يمكننا إدارة الوضع المتقلب في العراق من خلال طاقم هيكل من الدبلوماسيين قد لا يكون من قبيل الصدفة أن ينهار العراق منذ أن بدأنا في خفض وجودنا في السفارة، ونحن بحاجة إلى إيجاد طريقة لعكس المسار – بسرعة. وقال «إذا لم نفعل ذلك ، أخشى أن يستمر العراق في الانزلاق إلى أزمة دون حل سياسي ، وسنكون في وضع أسوأ للدفاع عن مصالح أمننا القومي».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية للسياسة الخارجية رداً على ذلك ان «ضمان سلامة موظفي الحكومة الأمريكية والمواطنين الأميركيين في الخارج هو على رأس أولوياتنا» ،

وأضاف «إن سفارتنا في بغداد وقنصليتنا في أربيل مفتوحة للأعمال التجارية ، والسفير [ماثيو] تويلر وفريقه يشاركون يوميًا».

وبين أن «العراق أحد أهم شركائنا الإستراتيجيين في المنطقة ، ونحن ملتزمون بالمشاركة الكاملة مع شركائنا العراقيين والشعب العراقي لدعم عراق موحد وديمقراطي وفدرالي ومزدهر».

ومنذ الغزو الأمريكي المكلف للعراق في عام 2003 ، توسعت سفارة الولايات المتحدة في بغداد في مجمع ضخم ومترامي الأطراف يضم الآلاف من اللوجستيين والمقاولين وأفراد الأمن. على الرغم من حجم السفارة والموظفين ، فإن نسبة صغيرة فقط تأتي من وزارة الخارجية. لا يزال عدد أقل يعمل في وظائف دبلوماسية أساسية ، بما في ذلك المسؤولون السياسيون والاقتصاديون.

وسيتم تخفيض هذه الأرقام الصغيرة أكثر من المستويات قبل المغادرة التي أمر بها وزير الخارجية مايك بومبو، كما تظهر الوثائق.

وسوف ينخفض عدد المسؤولين السياسيين في السفارة بنسبة 30 في المائة ، من 10 إلى 7 ضباط ؛ سوف ينخفض عدد الضباط القنصليين بنسبة 58 بالمائة ، من 12 إلى 5 ، بينما سينخفض الضباط الذين يركزون على الشؤون السياسية والعسكرية بنسبة 33 بالمائة ، من ستة إلى أربعة.

وستقوم البنتاغون أيضًا بتخفيض عدد موظفيها الموجودين في السفارة الأمريكية في بغداد من 111 إلى 63 ، وستخفض الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 11 من أصل 19 موقعًا لها.

وفي شهر أيار (مايو) الماضي ، أمر بومبو جميع الأفراد غير الطواريء من البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق بالانسحاب من البلاد بناءً على تهديدات غير محددة من إيران ، المنافس الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة.

وفي حزيران يوليو ، ذكرت السياسة الخارجية أن الوزارة ستجعل السحب التدريجي للطوارئ دائمًا.

وحدد تقرير الوكالة الحكومية الصادر الشهر الماضي أن المغادرة المطلوبة لموظفي الوكالة الأمريكية للتنمية «كانت لها آثار سلبية كبيرة على تخطيط البرامج وأنشطة الرقابة والإشراف في العراق»، حيث تدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من مليار دولار في برامج المساعدات الإنسانية ، كما ذكرت ProPublica.

في العام الماضي ، أغلقت إدارة ترامب القنصلية الأمريكية في البصرة ، وهي مدينة جنوب العراق. وعارض كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في القنصلية ، تيمي ديفيس ، قرار إغلاق القنصلية من خلال قنوات المعارضة الرسمية في وزارة الخارجية قبل تنفيذ الأمر في نهاية المطاف.