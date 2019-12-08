جلسة البرلمان اليوم تخلو من مناقشة قانون الانتخابات وتناقش الاحداث الأمنية الأخيرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

رجحت كتلة اتحاد القوى العراقية, الاحد، عدم ادراج مشروع قانون الانتخابات ضمن جدول اعمال جلسة اليوم الاثنين, عازية السبب الى عدم اكتمال الإجراءات الفنية لمشروع القانون.

وقالت النائبة عن الكتلة زيتون الدليمي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “الكتل السياسية تسعى جاهدة الى تشريع قانون لانتخابات مجلس النواب يرضي الشعب العراقي ولايتعرض لاي انتقادات, لذلك فان القانون المقبل سيكون وفق إرادة الشعب العراقي لا بإرادة الكتل والأحزاب” . وأضافت ان “المؤشرات تفيد بأن جلسة اليوم ستخلو من ادراج مشروع قانون الانتخابات وعرضه للمناقشة بسبب عدم اكتمال الإجراءات الفنية لمشروع القانون”. وأوضحت الدليمي، أن “جلسة اليوم سيتم فيها عرض نتائج اجتماع لجنة الامن والدفاع وبيان المعلومات عن الحوادث الأمنية الأخيرة من اعتداء مسلح على المتظاهرين في ساحة الخلاني والسنك.



فضلا عن قضية استهداف منزل السيد الصدر بالحنانة من قبل طائرة مسيرة مجهولة المصدر”.

وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية استضافت امس عددا من القيادات الأمنية لمعرفة ملابسات احداث السنك والخلاني واستهداف منزل السيد مقتدى الصدر بالحنانة.