شنيشل يؤكد جاهزية العندليب.. والجوية يتعاقد مع الغاني بافور

بغداد ـ الصباح الجديد:

تنطلق مباريات دوري الكرة الممتاز للموسم 2019/2020 يوم 18 أيلول الجاري، ويلعب في الجولة الاولى حامل اللقب الشرطة امام فريق الحدود، فيما يستقبل السماوة فريق الزوراء، ويتواجه أمانة بغداد والجوية، ويشد الطلبة رحاله صوب ميسان للقاء نفط ميسان، ويلتقي نفط الوسط والديوانية في ملعب الاول، في حين يضيف فريق القاسم الوافد الجديد لدوري الاضواء في ملعبه فريق النفط، ويلعب الميناء امام زاخو العائد إلى الاضواء، ويضيف أربيل فريق نفط الجنوب، في حين يلعب النجف امام الكهرباء.

واكد مدرب نفط الوسط، راضي شنيشل، على جاهزية العندليب لمواجهة الديوانية في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، يوم 18 أيلول الجاري.. وقال شنيشل،: «الفريق بات جاهزا لانطلاق الدوري الممتاز خاصة مع اكتمال الصفوف بالتحاق محمد شوكان وفاضل كريم».

وتابع: «الفريق أنهى أول امس معسكره التدريبي الذي أقيم في مدينة أربيل والذي استمر لمدة 12 يوما حيث اختتمنا مبارياتنا التجريبية بالتعادل أمام أربيل 3 ـ 3، فيما خاض الفريق من قبل 3 لقاءات وفاز فيها على الحدود وزاخو وتعادل مع الصناعات الكهربائية».وأشار: «المعسكر أوضح له حقيقية المستوى الفني بصورة عامة، والفريق بدنيا بات جاهزا أيضا حيث ساهم الإسباني بابلو كابيلو في ذلك».

وفي سياق اخر، وصل القوة الجوية لاتفاق نهائي مع محترف الإسماعيلي، الغاني ريتشارد بافور، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.. وقال مدير الفريق مهدي جاسم ، إن الإدارة أكملت إجراءات حصول اللاعب على تأشيرة دخول الأراضي العراقية.

وبين أن المدرب أيوب أوديشو طالب بضم قلب دفاع، وتم الاتفاق مع ريتشارد وننتظر التحاقه بالفريق لتكتمل صفوف القوة الجوية، تحضيرا لمواجهة فريق أمانة بغداد في انطلاق الدوري.. وأوضح أن اللاعب السوداني بكري المدينة من المفترض أن يصل بغداد، بعد غد الثلاثاء ، حيث تأخر بسبب سفر مدير أعماله خارج السودان.. يشار إلى أن القوة الجوية سبق وأن جدد تعاقده مع المحترف السوري زاهر ميداني مع بداية الميركاتو.