  • الثلاثاء , 3 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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اتلاف ادوية بشرية منتهية الصلاحية في بغداد

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بغداد – الصباح الجديد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، عن إتلاف كمية من الأدوية البشرية منتهية الصلاحية وغذاء حيواني في جمرك الشحن الجوي بالعاصمة بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، إن “كوادرها العاملة في جمرك الشحن الجوي، قامت ايضا بأتلاف مواد مختلفة اخرى وغذاء حيواني بسبب تلفها واخرى لكونها ممنوعة الاستيراد لمخالفتها الضوابط والتعليمات وغير صالحة للاستهلاك البشري”.

واضافت انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات وفق المادة ٦٨ /ثانيا من قانون الجمارك النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل والتعليمات النافذة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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