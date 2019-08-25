بغداد تستحصل موافقة التخطيط لإطلاق 438 مليار دينار ضمن خطة تنمية الأقاليم

بغداد – الصباح الجديد

اسـتـحـصـلـت مـحـافـظـة بــغــداد مــوافــقــة وزارة الـتـخـطـيـط عـلـى اطــلاق مـبـلـغ 438 مـلـيـار ديـنـار لاستكمال خطتها مـن مشاريع البنى التحتية، كاشفة عن انها تنفذ عددا من المشاريع الخدمية بمناطق اطـراف بغداد للنهوض بالواقع الخدمي فيها.

وافــاد مـحـافـظ بـغـداد فــلاح الـجـزائـري، بأن “خطة المـحـافـظـة لـلـعـام الــحــالــي، تـضـمـنـت الـكـثـيـر من المشاريع الستراتيجية للنهوض بالواقع الخدمي لاسيما فـي مـا يتعلق بمشاريع البنى التحتية والمـاء والمـجـاري والإكـسـاء والمــدارس، فضلا عن مشروع تطوير مداخل بغداد”.

واردف: ان “المحافظة استحصلت موافقة وزارة التخطيط لصرف مبلغ 438 مليار دينار ضمن خـطـة تنمية الأقـالـيـم لـلـعـام الـجـاري، بـواقـع 219 مليار دينار لمشاريع البنى التحتية، اضافة الى 133 مـلـيـارا و340 مـلـيـون ديـنـار لإعــادة تأهيل مداخل العاصمة وتحسين الواقع الخدمي وتنفيذ المزيد من مشاريع الماء والمجاري”.

وتــابــع الــجــزائــري، أن “المـبـلـغ المذكور سيخصص منه ايضا 86 مليار دينار لإكساء الطرق في عموم محافظة بغداد، منوها بأن المحافظة باشرت الاجـراءات الاداريـة والفنية مـن اجـل انـجـاز جميع متطلبات الخطة والادراج للمشاريع ذات الاولوية لديها”.

وذكـر ان “مـن اهـم هـذه المـشـاريـع، تنفيذ المجاري الستراتيجية الاربـعـة فـي الـنـهـروان وسبع البور وابـــو غــريــب وحــي الــوحــدة، الــى جــانــب اعــداد التصاميم القطاعية لحي المنتظر أطـراف المعامل لامكانية تنفيذ مـشـاريـع خدمية منها مشروع المــجــاري المــركــزي، الــى جـانـب انــجــاز عــدد من مشاريع الطريق”.

وبين محافظ بغداد ان “خطة المحافظة ضمن حملة (خـدمـة بـغـداد شــرف لـنـا) لـرفـع مـسـتـوى الاداء بالمناطق النائية والبعيدة، تتضمن اكساء 500 الف متر مربع في منطقة الحسينية، انجز منها حتى الان 100 الـف متر مـن قبل مـلاكـات دائـرة بلدية الزهور”.

واضــــاف: ان “المــلاكــات الـهـنـدسـيـة والـفـنـيـة في المـحـافـظـة، تنفذ حاليا مـشـروع توسعة وتأهيل سيطرة السلاميات مدخل (ابو غريب – الشعلة)”، لافــتــا الــى ان “الاعــمــال تـتـضـمـن رفــع الـحـواجـز الكونكريتية وتـسـويـة الـشـارع لتخفيف الـزخـم الحاصل اضـافـة الـى وتـأمـين انسيابية اكبر في مرور المركبات، فضلا عن متابعة مراحل العمل بمشروع انجاز المركز الصحي في منطقة ابراهيم بـن علي التابعة للقضاء والمـؤمـل انـجـازه قريبا ليغطي احتياجات المنطقة من الخدمات الصحية”، داعــيــا جـمـيـع الـــدوائـــر الــخــدمــيــة والمــؤســســات والــوزارات المعنية، الـى “تكثيف الجهود للنهوض بالواقع الخدمي في مناطق اطراف بغداد”.

الى ذلك افاد الجزائري بأن “المحافظة حققت نسبة انــجــاز قــدرهــا 38 بـالمـئـة بـمـشـروع مستشفى الـفـضـيـلـيـة الــعــام سـعـة 200 ســريــر”، مــؤكــدا ان “المـرحـلـة الاولــى لـلـمـشـروع ستنجز خــلال شهر ايلول المقبل، الى جانب ذلك فان المحافظة حققت نسبة انجاز بلغت 45 بالمئة من مشروع توسعة مستشفى الـنـعـمـان الـعـام فـي الاعـظـمـيـة المـؤلـف مـن تسعة طـوابـق بسعة 75 سـريـرا، اذ سيكون مستشفى تعليميا يـضـم جميع التخصصات الطبية وصالة خاصة للعمليات الجراحية ليحدث طفرة نوعية في تقديم الخدمات الصحية”.