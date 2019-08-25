  • الأحد , 25 أغسطس 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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إحباط تهريب 23 سيارة في العراق

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بغداد – الصباح الجديد

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، عن احباط تهريب 23 سيارة في العراق.

وقالت الهيئة في بيان تلقت ” الصباح الجديد، نسخة منه انه “بناءً على المعلومات من مركز شرطة جمرك ام قصر الشمالي في المنفذ تفيد بوجود (23) عجلة دون الموديل، تم تنفيذ واجب مشترك بين هيأة المنافذ الحدودية ومركز جمرك ام قصر بعد استحصال موافقة قاضي تحقيق محكمة ام قصر”.

واضاف انه “بعد الكشف والتدقيق على ثمان حاويات ثبت أنها تحتوي على 23 عجلة دون الموديل”، مشيرا الى انه “تم احالة ما تم ضبطه الى مركز شرطة الكمرك لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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