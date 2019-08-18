  • الأحد , 18 أغسطس 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • آخر الأخبار
  • النزاهة توقف عملية استيلاء على 110 دونمات عائدة للدولة في ديالى

النزاهة توقف عملية استيلاء على 110 دونمات عائدة للدولة في ديالى

آخر الأخبار
0 تعليق
47 views

بغداد – الصباح الجديد

احبطت هيئة النزاهة العامة محاولة استيلاء على أرضٍ مملوكة للدولة مساحتها 110 دونمات في ديالى.

وذكر بيان للهيئة “تم ضبط موظف يعمل مسَّاحاً في المديريَّة، لقيامه بتوجيه كتابٍ إلى مديرية زراعة بعقوبة يُشير فيه إلى أن الارض البالغة مساحتها (110 دونمات و24 اولك) تقع خارج حدود البلديَّة، وهذا مخالف للحقيقة، إذ إنها تقع في مركز المدينة”.

وأضاف أن “الجهود التحقيقية المبذولة أثمرت عن إيقاف الاستيلاء على الأرض، إضافة إلى ضبط أوليات العقد في العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ”. وأوضحت أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضها برفقة المُتَّهم على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصِّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المتهم وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، فضلاً عن إصدار أمر قبض بحق المتهم (مدير بلدية بعقوبة السابق).

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة