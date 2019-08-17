التحالف الدولي: سنمتثل لتوجيهات الحكومة العراقية بخصوص الطيران

بغداد – الصباح الجديد

اعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، عن امتثاله لتوجيهات الحكومة العراقية التي صدرت مؤخراً بمنع تسيير أية طائرة في أجواء البلاد، إلا بإذن من رئيس الوزراء.

وقال التحالف الدولي في بيان اطلعت عليه ( المستقلة ) اليوم السبت ، إن “قياديين كباراً منه التقوا مسؤولين من وزارة الدفاع العراقية لمناقشة توجيهات عبد المهدي”.

وتابع: “التحالف كضيف ضمن الحدود السيادية للعراق، يمتثل لجميع القوانين والتوجيهات من حكومة العراق، وسيمتثل على الفور لجميع التوجيهات الواردة من شركائنا العراقيين أثناء قيامهم بتنفيذ أمر رئيس الوزراء”.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أصدر أمرًا بإلغاء كل الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية من الاستطلاع، والاستطلاع المسلح، والطائرات المقاتلة، والطائرات المروحية، والطائرات المسيرة بكل أنواعها لجميع الجهات العراقية وغير العراقية.