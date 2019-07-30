تنسيق بين البنك المركزي وهيأة التقاعد بشأن رواتب المتقاعدين

بغداد – الصباح الجديد

خاطب البنك المركزي، هيأة التقاعد الوطنية ،الثلاثاء، بالتنسيق فيما بينهما لوضع جداول زمنية بشأن استبدال البطاقات الحالية من نوع كي كارد للمتقاعدين بغض النظر عن مدة صلاحية البطاقة،فيما اوضح ان الماستر كادر يتعذر تسويتها في البنك المركزي.

وقالت وثيقة صادرة عن البنك المركزي تلقت” الصباح الجديد ” نسخة منها إن “البنك المركزي أكد على التنسيق بينه وبين هيأة التقاعد لوضع جداول زمنية لاستبدال البطاقات الحالية من منتج نوع كي كارد بغض النظر عن مدة صلاحية البطاقة على ان يتم استبدال البطاقات الاقدم قبل الاحدث مع الابقاء على حق الموظف باختيار أحد المصارف المعتمدة من قبل هذا البن لتوطين مستحقاته التقاعدية”.

وأوضح بشأن بطاقات الماستر كارد أن “بطاقات نوع ماستر كارد التي تعتمد على البصمة والـ(pin) مقبولة فنياً مع تعذر تسويتها خلال انظمة المدفوعات في هذا البنك كون ان الشركة العالمية للبطاقة الذكية لم تستكمل متطلبات”.