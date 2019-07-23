الزراعة : مرض نيوكاسل لا علاقة له بالدجاج المستورد أو المحلي

يعد من الأمراض المتوطنة في العراق منذ عشرات السنين

بغداد _ الصباح الجديد :

أكد مستشار وزارة الزراعة لنشاط الثروة الحيوانية الدكتور حسين علي سعود على إن سبب إصابة حقل الدجاج اللاحم في منطقة الهندية بمحافظة كربلاء يعود إلى اسباب إدارية وعدم وجود خطة وقائية سليمة لدى المربين وجدول لقاحات علمية .

وأضاف مستشار الوزارة بعد إبلاغنا بوجود هلاكات عالية لحقول تربية الدجاج اللاحم في قضاء الهندية من قبل المستشفى البيطري في المحافظة ، وجهنا بالإنتقال الفوري لموقع الإصابة للفرق البيطرية لإجراء التدابير المطلوبة ، حيث نفذت الإجراءات الإحترازية وحجر المنطقة المصابة ومنع دخول الدجاج أو الخروج منها وتطويقها وتعقيمها ، فيما لوحظ وجود هلاكات عالية في الحقول العائدة للمربي مهدي الأعرجي وتضم ثلاث قاعات ( واحدة مصابة وأثنتان فارغتان ) وتحتوي على 55 ألف طير دجاج بعمر 31 – 32 يوما .

واشار المستشار الى قيام الفرق البيطرية للتحري ورسم الخارطة الوبائية للمنطقة المصابة وأخذ نماذج من الإصابة وإرسالها إلى المختبر المركزي في بغداد لإجراء الفحص المطلوب لها ، وتبين وجود إصابة بالدجاج الهالك بمرض نيوكاسل .

ولفت الى إن مرض نيوكاسل من الأمراض الفايروسية والمتوطنة في العراق منذ عشرات السنين ، ولا علاقة له بالدجاج المستورد أو المحلي ، وأن سبب الإصابة هو عدم إتباع الإجراءات الإدارية الصحيحة للتربية وعدم جدولة اللقاحات العلمية لدى المربين ، مبينا إن الوزارة قد وجهت الفرق البيطرية بأخذ التدابير الصحيحة لشتى حقول تربية الدواجن للوقاية من الأمراض الوبائية ، فيما توصي المربين بإعتماد الطرق العلمية وأستعمال اللقاحات والعلاجات المعتمدة من قبل الدوائر البيطرية والشركات الرصينة وعدم شرائها من الأسواق المحلية وضرورة الإشراف البيطري المتواصل لحقول التربية .

على صعيد اخر أعلنت شركة ما بين النهرين العامة للبذور احدى تشكيلات وزارة الزراعة إن الموسم الحالي يعد الأكبر في معدلات تسلم بذور الرتب العليا لمحاصيل الحنطة والشعير العلفي والذرة الصفراء في المحافظات كافة.

حيث أكد مدير عام شركة ما بين النهرين العامة للبذور نسيم عريبي إن الكميات المتسلمة من بذور الرتب العليا تعد الأكبر في تاريخ العراق، إذ بلغت الكميات المتسلمة من بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة أكثر من (113484) طنا من أصل (126) الف طن وهي الخطة الموكلة للشركة، فيما بلغت الكميات المتسلمة من بذور محصول الشعير العلفي أكثر من (578) الف طن وما زالت عمليات التسلم مستمرة في محافظة نينوى، وبلغت الكميات المتسلمة من محصول الذرة الصفراء وحبوبها أكثر من (39) الف طن للوجبة الأولى و(36) الف طن للوجبة الثانية.

ولفت المدير العام الى إن الموسم الحالي شهد نشاطا كبيرا وضخما في عمليات التسلم من قبل الشركة ووزارة الزراعة من خلال افتتاح عدد كبير من مراكز التسلم في المحافظات كافة والعمل على تذليل العقبات خلال موسم التسلم ، فضلا عن تكاتف جهود الملاكات المختصة في دوائر وشركات الوزارة من اجل الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من إنتاج بذور الرتب العليا للمحاصيل الاستراتيجية بصورة خاصة ، موضحا إن الشركة قامت بافتتاح عدد من المراكز لتوزيع الأعلاف على مربي الثروة الحيوانية وخاصة مربي الدواجن من حبوب الذرة الصفراء المحلية والشعير العلفي ومازالت عمليات التوزيع مستمرة حتى ألان.