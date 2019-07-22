العراق يعلن ارتفاع معدلات الانتاج بمصفاة له كانت بقبضة “داعش”

بغداد – الصباح الجديد

اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط عن وصول معدلات الانتاج في مصفى الصمود في بيجي الى 70 الف برميل باليوم .

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان ان الملاكات الوطنية في القطاع النفطي استكملت اعمال المرحلة الثانية من عمليات تاهيل مصفى الصمود في بيجي ، وتمكنت بجهد ووقت قياسيين من اعادة تاهيل وحدتي الهدرجة وتحسين البنزين في مصفى صلاح الدين / 1 لترتفع معدلات الانتاج الى 70 الف برميل باليوم ، مشيرا الى ان ذلك ياتي ضمن البرنامج الحكومي لتطوير الصناعة النفطية والغازية في البلاد.

من جهته قال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس خلال افتتاحه وحدتي الهدرجة وتحسين البنزين في مصفى صلاح الدين / 1 نيابة عن الوزير ان عمليات التاهيل في الوحدتين ستؤمن انتاج المشتقات النفطية بمعدلات تصل الى (3) ملايين لتر من مادتي زيت الغاز والنفط الابيض ، فضلا عن (1,300) مليون وثلاثمائة لتر من البنزين يوميا و(350) طن من الغاز السائل يوميا .

الى ذلك قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد ان عمليات التاهيل لوحدتي الهدرجة وتحسين البنزين ستؤمن احتياجات محافظة صلاح الدين من المشتقات النفطية ، مشيرا الى ان الوزارة مستمرة بعمليات التاهيل ضمن المرحلة الثالثة بعد انجاز المرحلتين الاولى والثاني لتصل معدلات الانتاج في المرحلة الثالثة الى 140 الف برميل باليوم.

ومصفاة بيجي هو أكبر مجمعات تصفية وتصنيع النفط في العراق وهو ينتج ثلث انتاج المصافي العراقية. يقع المصفاة في محافظة صلاح الدين على بعد نحو 130 كيلومترا إلى الشمال من بغداد ، في وسط الطريق المؤدي من بغداد إلى الموصل .

وسيطر داعش على مصفاة بيجي في 24 حزيران عام 2014. ولكن تمكنت القوات المسلحة العراقية من استعادة المصفاة من قبضة تنظيم داعش في 16 تشرين الأول عام 2015.

وتعرضت المصفاة لأضرار كبيرة إثر العمليات العسكرية التي دارت فيها وإصلاحها قد يستغرق أكثر من عام.