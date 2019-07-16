  • الثلاثاء , 16 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • رياضة
  • مريض راقد مستشفى ابن القف يخطف ذهبي العالم بالمبارزة

مريض راقد مستشفى ابن القف يخطف ذهبي العالم بالمبارزة

رياضة
0 تعليق
11 views

بغداد ـ الصباح الجديد:
فارز المبارز العراقي عمار هادي بذهبية كأس العالم للمبارز والمقامة في وارشو/ بولندا وهو مريض راقد في مستشفى ابن القف بعد تغلبه على اللاعب الإنجليزي ديمتري بنتيجة 15-14 .
الدكتور ضياء كاظم مدير مستشفى ابن القف قال البطل عمار هادي هو أحد المصابين بشلل الأطراف السفلى منذ ١٠ سنوات وادخل مستشفى ابن القف وتم تأهيله وبعد خروجه مباشرة انضم إلى اتحاد المبارزة البارالمبية وأحرز في السابق عدة بطولات عالمية وبارالمبية واسيوية.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة