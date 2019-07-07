غوغل تستعد لإدهاش العالم بالهاتف الكتاب

متابعة الصباح الجديد:

سجلت شركة غوغل الأميركية براءة اختراع لأول هاتف في العالم متعدد الشاشات يمكن ثنيه أكثر من مرة مثل الكتاب.

وابتكرت الشركة العملاقة فكرة ثورية في عمل الهواتف الذكية التي تقدم جهازا بأكثر من شاشة قابلة للطي والتمرير خلف بعضها البعض.

ووصفت التقارير العلمية المشروع القادم لغوغل بقولها إنه سيهز العالم ويتفوق على جميع الشركات المنافسة في سوق الهواتف النقالة الحديثة.

ووفقاً لموقع «تومز غايد» التقني المتخصص فإن شاشات الجهاز المطور ستكون من نوع «سوبر أموليد» القابلة للثني.

وبحسب المعلومات الواردة في براءة الاختراع فإن جميع المكونات الداخلية للهاتف مثل البطارية والمعالج والكاميرا ستكون في الجهة الخلفية للهاتف في آخر شاشة قابلة للثني، ما سيجعلها تشبه كأن الشخص يقلب صفحات كتاب.

ويسمح تصميم الهاتف بضم خمس شاشات لمسية مرنة يمكن التقليب بينها بكل سهولة وتصفحها مثل الورق.

وتتوقع مصادر أن تطرح غوغل جهازها الجديد في العام 2020، في حين لم تكشف الشركة تفاصيل كثيرة عن مشروعها المقبل ولم تحدد موعداً لإطلاقه.