عودة “صراع العروش” إلى الشاشة

الصباح الجديد – وكالات:

زفت شبكة “إتش بي أو” الأميركية، بشرى سارة لكل معجبي مسلسل “Game of Thrones” (صراع العروش)، وهي بدء إنتاجها لمسلسل مكمل لأحداثه.

وستدور أحداث المسلسل الجديد، قبل ألف عام من أحداث مسلسل “صراع العروش”. ويروي أحداث الممالك السبع قبل 5000 عام من وقوع الصراع بين العائلات، والذي انتهى بوقوع الكثيرين من الضحايا، بحسب شبكة “سي إن إن” الأميركية.

وبدأ تصوير المسلسل بالفعل في أيرلندا الشمالية، باستوديوهات “بلفاست” في الأسبوع الماضي، وهي التي تم تصوير أحداث المواسم الثمانية للمسلسل الأصلي بها.

وستؤدي الممثلة البريطانية، ناعومي واتس، دور البطولة في المسلسل الجديد، إضافة إلى دينيس غوف، وشيلا أتيم، وإيفانو إرميا، وألكس شارب، وتوبي ريجبو، ولم يعرف بعد ما إذا كان أي من أبطال المسلسل الأصليين مشاركين في العمل الجديد أم لا.

ومن المتوقع أن تعرض الحلقة التجريبية للمسلسل، والتي يكتبها إس جي. كلاركسون، في أوائل او أواخر عام 2020.