الموز سلاح لسرقة مصرف

الصباح الجديد – وكالات:

قضت محكمة بريطانية بالسجن لمدة 14 شهرا، على رجل، سرق بعض الأموال من بنك مستعملا “ثمرة موز” كسلاح. حيث حاول لورنس فونديرل سرقة فرع من “بنك باركليز” في دورست بإنجلترا، بعد ان قام بوضع ثمرة موز في كيس بلاستيكي برتقالي اللون، وتظاهر بأنها سلاح.

وحسب مجلة “نيوزويك” الأميركية، قال فونديرل وهو يصعد إلى موظفة مسؤولة عن صراف الأموال: “هذه بندقية، أعطني المال”. وهرب فونديرديل، 50 عاما، بعدما سرق نحو 1.378 دولارا، لكنه سلم نفسه بعد ذلك بوقت قصير.

وفي جلسة استماع في بورنموث، أقر الرجل بتهم السرقة و”امتلاك سلاح ناري زائف”، وفقا لشرطة دورست، فيما تم الحكم عليه مؤخرا.

وقال المحقق كونستابل أندي هيل للصحفيين: برغم أن المذنب سلم نفسه بعد هذا الحادث بمدة وجيزة وتم استرداد النقود، فإنه كان حادثا مزعجا للغاية بالنسبة لأمين الصندوق المعني.

وليست هذه المرة الأولى التي تستعمل فيها الفاكهة بارتكاب عملية سطو، ففي شهر مايو أيار الماضي احتجز رجل إسرائيلي بنكين في بئر السبع، ومعه ثمرة أفوكادو مطلية باللون الأسود زعم أنها قنبلة يدوية.