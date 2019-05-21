الزعيم.. وداعاً

بغداد ـ الصباح الجديد:

تتقدم اسرة صحيفة «الصباح الجديد» بالتعازي إلى الوسط الرياضي ورياضيي اتحاد المصارعة ، واسرة الراحل عبد الكريم حميد الزعيم رئيس اتحاد غربي آسيا، رئيس اتحاد المصارعة المركزي السابق الذي وافته المنية يوم أول أمس.

كما، يتقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض بأحر التعازي والمواساة للاسرة الرياضية العراقية، بفقدان احد رموزها، برحيل رئيس الاتحاد المركزي السابق للمصارعة ورئيس الهيئة الادارية لنادي الكاظمية الرياضي عبد الكريم حميد، ( الزعيم )، داعيا الله جل في علاه ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، وان يلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، انا لله وانا اليه راجعون.