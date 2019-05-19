وزير النفط : العقد يوفر (1.600) مليون لتر باليوم من البنزين المحسن

خلال توقيع عقد نصب وحدات أنتاج وتحسين البنزين لمصفى كركوك

بغداد _ الصباح الجديد :

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حرص الوزارة على التعجيل بمشاريع النهوض بقطاع التصفية وصولاً الى تغطية الحاجة المحلية ، فضلاً عن تطوير وتحسين المنتجات النفطية والإرتقاء بها الى المواصفات العالمية المعتمدة ،

جاء ذلك خلال حضوره ورعايته لمراسيم التوقيع على العقد الاستثماري لمشروع نصب وحدة الهدرجة والازمرة وتحسين البنزين لمصفى كركوك النفطي بطاقة تحويلية (12) الف برميل باليوم من البنزين المحسن ، فضلاً عن نصب وحدة للغاز السائل بطاقة (160) طنا باليوم .

وقال الغضبان أن هذا العقد ينتج ويوفر كمية (1.600 ) مليون لتر باليوم من البنزين المحسن بدرجة (95) أوكتاين تغطي جزءا كبيرا من حاجة كركوك والمحافظات المجاورة ، مشيرا الى أن الوزارة ماضية بالنهوض بالمصافي العراقية وزيادة الطاقة الانتاجية منها من خلال إضافة وحدات جديدة للمصافي الحالية ، أو من خلال أنشاء عدد من المصافي الجديدة بتكنولوجيا عالمية متقدمة .

من جانبه قال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس أن قيمة العقد الاستثماري الذي أبرم بين شركة مصافي الشمال وبين شركة البرهم (A.B.C) قرابة (400) مليون دولار ، ومدة التنفيذ (24) شهراً . وأضاف الوكيل أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتشجيع الاستثمار المحلي في المساهمة بتطوير قطاع التصفية والنهوض بها ، وأن هذا القطاع يشهد حالياً العديد من المشاريع التطويرية والتأهيل سوف تسهم في زيادة الانتاج المحلي والتقليل من نسبة الاستيراد الخارجي ، وهذا ما يوفر العملة الصعبة للخزينة العامة ، وأن هذا المشروع يجد حلولاً ومعالجات لكميات النفثا المتوفرة كناتج عرضي للتصفية وتحويلها الى طاقة مفيدة من البنزين والغاز السائل .

فيما أكد مدير عام شركة مصافي الشمال قاسم عبد الرحمن أن شركته ستقوم برفد وتزويد هذا المشروع الاستثماري بمادة النفثا والكازولين الطبيعي وبمعدل ( 12) الف برميل باليوم ، لغرض تحويله الى بنزين محسن وغاز سائل يغطي جزءا كبيرا من حاجة المنطقة الشمالية .

من جهته أكد مديرعام شركة البرهم (A.B.C ) شوان عزيز ، أن المشروع يعتمد احدث التقنيات والمعدات في قطاع التصفية ، معبراً عن سعادته بمشاركة القطاع الخاص العراقي في الاستثمار في المشاريع النفطية الكبيرة وبما يحقق الفائدة للشعب العراقي .