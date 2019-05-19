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وزير النفط : العقد يوفر (1.600) مليون لتر باليوم من البنزين المحسن

شؤون عراقية
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خلال توقيع عقد نصب وحدات أنتاج وتحسين البنزين لمصفى كركوك

بغداد _ الصباح الجديد :

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حرص الوزارة على التعجيل بمشاريع النهوض بقطاع التصفية وصولاً الى تغطية الحاجة المحلية ، فضلاً عن تطوير وتحسين المنتجات النفطية والإرتقاء بها الى المواصفات العالمية المعتمدة ،
جاء ذلك خلال حضوره ورعايته لمراسيم التوقيع على العقد الاستثماري لمشروع نصب وحدة الهدرجة والازمرة وتحسين البنزين لمصفى كركوك النفطي بطاقة تحويلية (12) الف برميل باليوم من البنزين المحسن ، فضلاً عن نصب وحدة للغاز السائل بطاقة (160) طنا باليوم .
وقال الغضبان أن هذا العقد ينتج ويوفر كمية (1.600 ) مليون لتر باليوم من البنزين المحسن بدرجة (95) أوكتاين تغطي جزءا كبيرا من حاجة كركوك والمحافظات المجاورة ، مشيرا الى أن الوزارة ماضية بالنهوض بالمصافي العراقية وزيادة الطاقة الانتاجية منها من خلال إضافة وحدات جديدة للمصافي الحالية ، أو من خلال أنشاء عدد من المصافي الجديدة بتكنولوجيا عالمية متقدمة .
من جانبه قال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس أن قيمة العقد الاستثماري الذي أبرم بين شركة مصافي الشمال وبين شركة البرهم (A.B.C) قرابة (400) مليون دولار ، ومدة التنفيذ (24) شهراً . وأضاف الوكيل أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتشجيع الاستثمار المحلي في المساهمة بتطوير قطاع التصفية والنهوض بها ، وأن هذا القطاع يشهد حالياً العديد من المشاريع التطويرية والتأهيل سوف تسهم في زيادة الانتاج المحلي والتقليل من نسبة الاستيراد الخارجي ، وهذا ما يوفر العملة الصعبة للخزينة العامة ، وأن هذا المشروع يجد حلولاً ومعالجات لكميات النفثا المتوفرة كناتج عرضي للتصفية وتحويلها الى طاقة مفيدة من البنزين والغاز السائل .
فيما أكد مدير عام شركة مصافي الشمال قاسم عبد الرحمن أن شركته ستقوم برفد وتزويد هذا المشروع الاستثماري بمادة النفثا والكازولين الطبيعي وبمعدل ( 12) الف برميل باليوم ، لغرض تحويله الى بنزين محسن وغاز سائل يغطي جزءا كبيرا من حاجة المنطقة الشمالية .
من جهته أكد مديرعام شركة البرهم (A.B.C ) شوان عزيز ، أن المشروع يعتمد احدث التقنيات والمعدات في قطاع التصفية ، معبراً عن سعادته بمشاركة القطاع الخاص العراقي في الاستثمار في المشاريع النفطية الكبيرة وبما يحقق الفائدة للشعب العراقي .

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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