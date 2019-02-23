طرد عوائل عراقية من قبل السلطات الهنغارية خارج حدودها

بغداد – الصباح الجديد :

عمدت السلطات الهنغارية الى طرد عوائل عراقية وابعادهم الى خارج حدودها، ورفض طلباتهم للجوء وتركهم في العراء.

وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي في بيان له” إن معلومات وردت إلى المفوضية بطرد السلطات الهنغارية لعوائل عراقية خارج حدود البلاد بعد رفضها لطلبات اللجوء وحرمانهم من أبسط حقوقهم وتركتهم من دون مأوى أو غذاء رغم أن هذه العوائل لديها أطفال”.

واضاف” أن وجود العوائل في أراضي أوربية وتعامل السلطات الهنغارية بهذا الشكل اللانساني يعد مخالفة للمادة ٣ من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان”.

وطالب البياتي وزارة الخارجية العراقية بالتدخل بشكل عاجل من خلال السفارة العراقية في بودابست من أجل إنقاذ العوائل العراقية المنفية وحمايتها