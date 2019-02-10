(الذي عبر اسمه) مختارات من شعر وديع سعادة

مُواكبة للاحتفاء بفوْز الشّاعر اللبناني وديع سعادة بجائزةُ الأركانة العالمية للشعر في دورتها الثالثة عشرة، أصْدر بيت الشعر في المغرب، بدعم من وزارة الثقافة والاتصال، مختاراتٍ من شعره الذي شكّل علامة فارقة في الشّعرية العربية الحديثة والمعاصرة.

أعدّ هذه المختارات وقدّم لها الشاعر نجيب خداري تحت عنوان “الذي عبر اسمه” وجاءت في 198 صفحة من القطع المتوسط.

وسيوقّع الشّاعر وديع سعادة هذه المنتخبات الشعرية خلال حفل تسلمه جائزة الأركانة العالمية للشعر الذي تحتضنه المكتبة الوطنية في الخامسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 6 فبراير 2019، كما سيوقّعها خلال الأمسية الشعرية الكبرى التي تنعقد ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، وذلك يوم السبت 9 فبراير 2019 في الساعة الخامسة والنصف مساء بفضاء المتوسط.