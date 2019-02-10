  • الأحد , 10 فبراير 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • ثقافة
  • (الذي عبر اسمه) مختارات من شعر وديع سعادة

(الذي عبر اسمه) مختارات من شعر وديع سعادة

ثقافة
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مُواكبة للاحتفاء بفوْز الشّاعر اللبناني وديع سعادة بجائزةُ الأركانة العالمية للشعر في دورتها الثالثة عشرة، أصْدر بيت الشعر في المغرب، بدعم من وزارة الثقافة والاتصال، مختاراتٍ من شعره الذي شكّل علامة فارقة في الشّعرية العربية الحديثة والمعاصرة.
أعدّ هذه المختارات وقدّم لها الشاعر نجيب خداري تحت عنوان “الذي عبر اسمه” وجاءت في 198 صفحة من القطع المتوسط.
وسيوقّع الشّاعر وديع سعادة هذه المنتخبات الشعرية خلال حفل تسلمه جائزة الأركانة العالمية للشعر الذي تحتضنه المكتبة الوطنية في الخامسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 6 فبراير 2019، كما سيوقّعها خلال الأمسية الشعرية الكبرى التي تنعقد ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، وذلك يوم السبت 9 فبراير 2019 في الساعة الخامسة والنصف مساء بفضاء المتوسط.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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