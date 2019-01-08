لجنة تقصي الحقائق في نينوى تستضيف فالح الفياض اليوم

بغداد – الصباح الجديد:

قررت لجنة تقصي الحقائق المشكلة بشأن تقييم الاوضاع في محافظة نينوى امس الثلاثاء، استضافة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض اليوم الاربعاء، فيما أجمع أعضاء اللجنة على إستضافة المحافظ والقيادات الأمنية بالمحافظة في البرلمان خلال الايام القادمة .

وقال عضو اللجنة شيروان الدوبرداني، في بيان تلقت الصباح الجديد “نسخة منه، إن “لجنة تقصي الحقائق عقدت اجتماعا صباح امس في بغداد لمناقشة التقرير الأولي للجنة”، مبينا أن ” أعضاء اللجنة اجمعوا بعد استكمال تقريرها الأولي على إستضافة القيادات الأمنية في نينوى والمحافظ في البرلمان خلال الايام القادمة”، مشيرا الى “عزم اللجنة على إستضافة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ( اليوم ) الأربعاء”.

وأوضح الدوبرداني، أن “الجميع يهدفون إلى معالجة المشكلات التي تعاني منها نينوى ووضع حد لما يجري فيها”.

لافتا الى أن “هذه اللجنة لا تستهدف أحدا إنما توصل صوت أهالي نينوى و تنقل صورة واقعية عما تعيشه المحافظة”.

وأضاف: “نتمنى أن يساهم الجميع في النهوض بنينوى و الدفع باتجاه الأمن والاستقرار والبناء والأعمار وتوفير فرص عمل وإعادة النازحين”.

ولم يشر الدوبرداني الى الأسباب التي تستدعي استضافة الفياض.

يذكر ان نوابا عن محافظة نينوى شكلوا لجنة تقصي الحقائق باشراف رئيس مجلس النواب، وقد جرى إنتخاب اسامة النجيفي رئيسا للجنة وبشار الكيكي نائبا له واحمد الجبوري مقررا للجنة، فيما جرى انتخاب النائب عبدالرحيم الشمري متحدثا باسم اللجنة.