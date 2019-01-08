وزير التخطيط لصالح: باشرنا بالاستعدادات الفعلية لتنفيذ الخطط الاستراتيجية المقبلة

بغداد – الصباح الجديد :

التقى وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، رئيس الجمهورية برهم صالح، في ديوان رئاسة الجمهورية..

وأطلع وزير التخطيط رئيس الجمهورية على خطط الوزارة والاستعدادات الفعلية لإنجاز مشروع التعداد العام للسكان نهاية عام 2020، ورؤية الوزارة لعراق 2030 للتنمية ‏المستدامة، وسبل تذليل الصعوبات التي تواجه إعادة الاعمار، وبرامج الدعم والتاهيل في المناطق المحررة.

وأضاف، ان “وزارة التخطيط باشرت بالاستعدادات الفعلية لتنفيذ الخطط الاستراتيجية المقبلة”.

‏من جانبه ثمّن صالح الجهود المبذولة لإنجاح خطط الوزارة الاستراتيجية، مشدداً على أهمية اعتمادها بشكل جدي من قبل جميع مؤسسات الدولة.

كما وأشاد رئيس الجمهورية بالروح الإيجابية التي تتمتع بها قيادة الوزارة لإنجاح الخطط التنموية، مؤكداً في ذات الوقت تقديم فخامته كافة أنواع الدعم، في سبيل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه عمل الحكومة بشكل عام، ‏ووزارة التخطيط على وجه الخصوص