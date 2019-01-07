ایران والامم المتحدة تبحثان الاوضاع في العراق

بغداد – الصباح الجديد :

تباحث السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي والمبعوث الاممي الجديد في العراق جنين هنيس بلاسجارت حول التطورات الجارية في العراق ومسؤوليات الامم المتحدة في هذا البلد.

واشار مسجدي الى الرسالة الكبيرة التي تحملها الامم المتحدة وممثل الامين العام لمساعدة الشعب العراقي، داعيا بلاسجارت الى عكس الوقائع ذات الصلة بالتطورات في العراق خلال تقاريره الى المسؤولين والمؤسسات الاممية.

واعرب عن ترحيبه لاقتراح بلاسجارت بزيارة ايران واكد في ذات الوقت على تعاون الجانبين في مجالات دعم العراق وشعبه.

من جهتها اعربت الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة عن رغبتها لتعزيز التعاون واقامة اتصالات وثيقة مع السفارة الايرانية في العراق ودعت الى اطلاعها على وجهات نظر السفير الايراني حيال التطورات الجارية في العراق والمنطقة.

ونوهت الى انها على اطلاع تام حول العلاقات الوثيقة بين الشعبين الايراني والعراقي وانها ترغب بزيارة طهران في اقرب فرصة.