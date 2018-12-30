عبد المهدي يقدم ترشيحات جديدة للحلبوسي

بغداد – الصباح الجديد :

دعا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مجلس النواب إلى تأجيل التصويت على وزيري الداخلية والدفاع بسبب وجود مداولات حولهما لم تنته بعد.

وقدم عبد المهدي مرشحين إثنين لشغل منصبي الهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئة مستشارية رئاسة الوزراء وهما كل من (يعرب ناظم فرمان) لمنصب رئيس هيئة الاستثمار، و(نوفل ابو الشون) لمنصب رئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء.

وجاء في كتاب رسمي موجه من عبدالمهدي إلى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي أنه “بسبب عدم استكمال التشكيلة الوزارية لوزارتي الدفاع والداخلية نرسل اليكم ترشيحات جديدة لمرشحي الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة مستشارية رئاسة الوزراء مع السيرة الذاتية وبيان رأي هيئة النزاهة والمساءلة لعرضهم على مجلسكم الموقر لنيل الثقة”.

وكان مجلس النواب قد خصص جلسة يوم الثامن من بداية العام المقبل للتصويت على ما تبقى من الوزراء الشاغرين، وهم الدفاع، والداخلية، والعدل.