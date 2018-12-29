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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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العبادي والسفير الإيراني يبحثان العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة

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بغداد – الصباح الجديد :
بحث رئيس إئتلاف النصر، حيدر العبادي، في مكتبه مع السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والملفات المشتركة والاوضاع في المنطقة.
وذكر بيان لمكتبه تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه انه “تم التاكيد على اهمية الحفاظ على الانتصار الذي تحقق في العراق على عصابات داعش والذي كان له اثرا ايجابيا على الاوضاع في المنطقة في دحر الارهاب”.
كما شهد اللقاء بحث العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. بحسب البيان

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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