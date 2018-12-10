البنك المركزي يحذّر من تعثّر سداد مقترضين 6 ترليونات دينار

بلغت مبيعاته 174.42 مليون دولار

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن محافظ البنك المركزي بالوكالة علي العلاق أمس الاثنين العمل على اطلاق قروض جديدة لتمويل مشاريع وصفها بـ»المهمة»، محذرا في الوقت ذاته من عدم سداد مقترضين لمبلغ قدره 6 ترليونات دينار عراقي.

وقال العلاق في كلمة له مع انطلاق المؤتمر السنوي الرابع للبنك المركزي العراقي أمس الاثنين في بغداد، ان «البنك المركزي العراقي يواصل نجاحاته في الاستقرار النقدي بالسيطرة على التضخم بأدنى مستوياته والاحتفاظ بمستوى عال من العملات الاجنبية».

واشار الى اطلاق تمويل المشاريع الصغيرة من خلال ترليون ونصف، مردفا بالقول ان هذا المبلغ يعد «اكبر مبادرة اقراضية في تاريخ العراق».

واضاف العلاق ان «البنك المركزي يعمل حاليا على القروض المجمّعة والمشتركة بالتنسيق مع المصارف لتمويل مشاريع مهمة».

وتابع محافظة البنك المركزي ان 6 ترليونات من اصل 37 ترليونا متعثرة ولم يتم دفعها من قبل المقترضين مما يؤدي الى اقتطاع المصارف 2،5% من خسائر الديون المتعثرة مما يشمل 16% من اموال المصارف، لافتا الى ان هذا التعثر في دفع الديون يؤثر على المصارف ويهدد عملها.

الى ذلك، ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية إلى 174.42 مليون دولار؛ في مقابل مبيعات قيمتها 165.49 مليون دولار يوم الخميس الماضي؛ بواقع 8.92 مليون دولار.

وذكر البنك في بيان صحافي، أن «المبيعات من العملة الأجنبية، ارتفعت إلى 174.42 مليون دولار؛ في مقابل مبيعات قيمتها 165.49 مليون دولار يوم الخميس الماضي؛ بواقع 8.92 مليون دولار»، مبيناً ان «سعر الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 31 مصرفاً، وشركة تحويل مالي واحدة».

وأضاف البيان، أن «إجمالي البيع الكلي بلغ 198.29 مليون دولار».

ولفت، إلى ان «حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج 173.02 مليون دولار، في حين قُدر إجمالي النقد المبيع بنحو 25.27 مليون دولار»، مشيرا إلى أن «بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج يكون بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، أما البيع النقدي فسيكون بالسعر نفسه».